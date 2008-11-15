طرح صلح اوستیا کاملا اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "دیمیتری مدودف" پس از نشست روسیه و اتحادیه اروپا در نیس فرانسه در جمع خبرنگاران گفت: "طرح مدودف- سارکوزی به طور کامل و به شکلی مناسب ( آنگونه که کارشناسان حقوقی می گویند) اجرا شده است."

روسیه در 26 آگوست ( 5 شهربور ماه) استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی این دو جمهوری استقلال طلب گرجستان را به رسمیت شناخت.

مدودف گفت که روسیه چاره ای جز به رسمیت شناختن این دو جمهوری نداشته و اینکه تصمیم خود را تغییر نخواهد داد.

" نیکلا سارکوزی " رئیس جمهوری فرانسه هم گفت که روسیه بخش اعظم این طرح صلح را اجرا کرده است.

درگیریها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.