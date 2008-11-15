علت آتش سوزی مدرسه قلعه جق خطای انسانی بوده است

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارشناسان سازمان نوسازی مدارس در حال بررسی درباره علت اصلی آتش سوزی مدرسه قلعه جق هستند افزود: باید مشخص شود که بخاری کاربراتوری این مدرسه استاندارد بوده یا خیر.

مدرسه ابتدایی کانکسی روستای "قلعه جق" بجنورد از توابع استان خراسان شمالی که حدود 200 دانش آموز دارد چهارشنبه هفته گذشته براثر آتش گرفتن بخاری کاربراتوری سوخت.

معاون عمرانی وزیرآموزش و پرورش با تاکید بر اینکه استفاده از بخاریهای نفتی چکه ای طی بخشنامه وزیر آموزش و پرورش ممنوع است اظهار داشـت: اعتبار لازم برای خرید بخاریهای استاندارد تامین شده است و همچنین درباره اعتبارات استانی نیز اعلام کرده ایم که خرید بخاریهای استاندارد و مناسب را در الویت اصلی برنامه های خود قرار دهند و هر تعداد وسیله گرمایشی که مدارس احتیاج دارند را تهیه کنند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تصریح کرد: این سازمان سالانه 100 میلیارد تومان برای تجهیز امکانات مدارس صرف می کند و تهیه بخاریهای مناسب برای مدارس رقم ناچیزی است که حتی نمی شود آن را عنوان کرد به همین دلیل ما نباید شاهد چنین خطراتی در مدارس به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد باشیم.

مرتضی رئیسی عدم آموزش نیروهای انسانی در مدارس برای استفاده درست از بخاریها را یکی از عوامل بروز خطر آتش سوزی در مدارس عنوان کرد و گفت: یکی از مواردی که باید آن را پیگیری کنیم آموزش نیروهای موجود در مدارس نسبت به چگونگی استفاده از وسایل گرمایشی است.

مدرسه روستای قلعه جق دو شیفته بود و در هر نوبت آن بیش از 90 دانش آموز دختر و پسر در آن تحصیل می کردند.

معاون عمرانی وزیرآموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: به زودی علت اصلی آتش سوزی مدرسه قلعه جق مشخص می شود و آن را در اختیار رسانه ها قرار می دهیم.