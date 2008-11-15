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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۰۴

کلاردشتی ها همچنان منتظر تکمیل طرح گازرسانی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر کلاردشت گفت: مردم این منطقه همچنان در انتظار تکمیل طرح گازرسانی به این منطقه گردشگر پذیر هستند.

شجاع سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح گازرسانی به این منطقه از سال 78 آغاز شد و هنوز به پایان نرسیده است.

وی اظهار داشت: طول مسیر انتقال خط لوله به این بخش 15 کیلومتر بوده که فقط 10 کیلومتر آن لوله گذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید در برابر این خواسته به حق اهالی پاسخی مناسب ارائه دهند، اظهار داشت:علاوه بر این مشکل موجود برای افتتاح بیمارستان این بخش هنوز برطرف نشده است.

رئیس شورای اسلامی کلاردشت بیان داشت: ساخت این بیمارستان از حدود 15 سال قبل آغاز شد و اکنون تمامی مراحل ساخت پایان یافته است اما به رغم تکمیل و تجهیز امکانات، این مرکز درمانی تاکنون راه اندازی نشده است.

وی اضافه کرد: مسئولان امر نسبت به تسریع در راه اندازی این مرکز درمانی برنامه ریزی کنند.

بخش 50 هزار نفری کلاردشت در جنوب شرقی شهرستان چالوس واقع شده است.

کد مطلب 783165

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