جامعه ما نگاه درستی به کتاب ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرویز خائفی شاعر و منتقد ضمن بیان این موضوع گفت: هم اکنون رویکرد مردم ایران به کتاب رویکرد مطلوبی نیست و اکثرا با این پدیده فرهنگی دوست و همراه نیستند. از این رو نیاز به فعالیتهای بنیادی از جمله جشنواره‌هایی چون هفته کتاب در این عرصه ضروری است.

به عقیده این شاعر و منتقد ادبی باید از دو زاویه علاقه و توان خرید به مقوله کتابخوانی در جامعه پرداخته شود. برخی توانایی خرید کتاب را ندارند و برخی دیگر توانایی خرید دارند ولی علاقه‌ای به این کار ندارند.

وی تصریح کرد: این دو بخش فعالیتی مجزا و حساب شده را می طلبد که با برنامه‌ریزی دقیق تحقق پذیر است.

خائقی حمایت از نویسندگان و ناشران را دیگر ضرورت مطرح در حوزه کتاب و کتابخوانی عنوان کرد و از مسئولان فرهنگی خواست در این بخش سرمایه گذاری بیشتری کنند.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.