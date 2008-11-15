به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش سه روزه امسال به مناسبت فرارسیدن بیست و دومین سالگرد روز دعا برای صلح در نیکوزیا قبرس برگزار می شود.

سید محمد علی ابطحی، رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان نیز در این همایش سه روزه با عنوان "اسلام و مسیحیت، رابطه همه جانبه و چندسویه" در جمع رهبران مذهبی جهان سخنرانی و به بررسی راهکارهای ارتقای سطح گفتگو و صلح میان کشورهای جهان می پردازد.

در همایش "تمدن صلح: فرهنگها و ادیان در مسیر گفتگو" رهبران و اندیشمندان مذهبی، سیاسی و فرهنگی جهان در 20 نشست تخصصی، چگونگی بهره گیری از دین برای برقراری صلح در جهان را مورد بررسی قرار می دهند.

صلح در مدیترانه: ادیان، تضادها و کشمکشهای همزیستی، ژان پل دوم و رسالت صلح، بیگانه هراسی و بیگانه دوستی: پذیرش بیگانه، عبادت منبع آرامش و زمین و بشر: گفتگوی ادیان و فرهنگها از موضوعات مورد بررسی در نشست اول به شمار می روند.

آفریقا: مذاهب و جوامع همزیست، حقوق بشر: 60 سال بعد از صدور بیانیه، مسیحیان و خشونت در جهان امروز، گفتگو در خاورمیانه، میراث شهادت در قرن بیستم، رهبانیت در قرن 21 و ایمان و عشق نیز در دومین نشست تخصصی این همایش سه روزه بررسی می شوند.

رهبران مذهبی از سراسر جهان در سومین نشست این همایش مسائلی چون آمریکای لاتین، تلاش برای صلح متمدنانه، مسیحیت، اتحاد مسیحیان و صلح میان ملتها، جنگ با فقر برای ساختن صلح، یهودیان و مسیحیان، گفتگوی غیر قابل اجتناب، اسلام و مسیحیت، رابطه همه جانبه و چندسویه و توسعه اقتصادی و تمدن مسالمت آمیز: نقش مذاهب در آسیا را بررسی می کنند.

انجمن سنت ایگیودو و کلیسای قبرس، برگزارکنندگان همایش بین المللی "تمدن صلح: فرهنگها و ادیان در مسیر گفتگو" انتخاب قبرس به عنوان محل برگزاری این همایش را از این رو حائز اهمیت عنوان کرده اند که قبرس به عنوان پلی جغرافیایی و دینی میان شرق و غرب قرار گرفته است.

برپایی مراسمی چون مراسم عشای ربانی کاتولیکها، آئین نماز ارتودوکس و دعا برای صلح متناسب با مراسم سنتی هر دین از برنامه های این همایش بین المللی است که به صورت زنده از وب سایت این مراسم در سراسر جهان پخش خواهد شد.

این همایش سال گذشته با عنوان "جهان بدون خشونت: فرهنگها و ادیان در مسیر گفتگو" از 21 تا 23 اکتبر در نپال ایتالیا برگزار شد.

همایش بین المللی "دعا برای صلح" که به مناسبت نامگذاری چنین روزی توسط پاپ ژان پل دوم از اکتبر 1986 برگزار می شود، هر ساله با برگزاری برنامه "دعا برای صلح" متناسب با سنتهای دینی تمامی ادیان به پایان می رسد.