فرزاد ادیبی در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای تولید آثار فاخر با موضوع سیامین سال پیروزی انقلاب فصد داریم به تعدادی از هنرمندان پیشکسوت سفارش اثر بدهیم. همچنین در حال رایزنی برای معرفی هیئت انتخاب و داوران هستیم. چون برخی هنرمندان در زمان جشنواره مشغول فعالیتهای خود هستند، تاکنون موفق نشدهایم داوران را معرفی کنیم.
وی ادامه داد: با وجود فرصت کمی که در اختیار داریم فکر میکنم با حمایتهای مادی و معنوی جشنواره تجسمی فجر را باشکوهتر برگزار کنیم. هر حرکتی در حمایت از هنرهای تجسمی قابل تقدیر است و با توجه به اینکه در سیامین سال انقلاب هستیم، پیشبینی میکنم در همین فرصت کم تا برپایی جشنواره هنرمندان پیشکسوت و جوان حضوری گسترده در آن خواهند داشت.
نظر شما