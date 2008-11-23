۳ آذر ۱۳۸۷، ۹:۰۳

ادیبی در گفتگو با مهر:

جشنواره تجسمی فجر با پوسترهای سفارشی برپا می‌شود

دبیر بخش پوستر نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از سفارش آثار پوستر به طراحان پیشکسوت گرافیک برای حضور در جشنواره خبر داد.

فرزاد ادیبی در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای تولید آثار فاخر با موضوع سی‌امین سال پیروزی انقلاب فصد داریم به تعدادی از هنرمندان پیشکسوت سفارش اثر بدهیم. همچنین در حال رایزنی برای معرفی هیئت انتخاب و داوران هستیم. چون برخی هنرمندان در زمان جشنواره مشغول فعالیت‌های خود هستند، تاکنون موفق نشده‌ایم داوران را معرفی کنیم.

وی ادامه داد: با وجود فرصت کمی که در اختیار داریم فکر می‌کنم با حمایت‌های مادی و معنوی جشنواره تجسمی فجر را باشکوهتر برگزار کنیم. هر حرکتی در حمایت از هنرهای تجسمی قابل تقدیر است و با توجه به اینکه در سی‌امین سال انقلاب هستیم، پیش‌بینی می‌کنم در همین فرصت کم تا برپایی جشنواره هنرمندان پیشکسوت و جوان حضوری گسترده در آن خواهند داشت.

