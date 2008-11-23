فرزاد ادیبی در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای تولید آثار فاخر با موضوع سی‌امین سال پیروزی انقلاب فصد داریم به تعدادی از هنرمندان پیشکسوت سفارش اثر بدهیم. همچنین در حال رایزنی برای معرفی هیئت انتخاب و داوران هستیم. چون برخی هنرمندان در زمان جشنواره مشغول فعالیت‌های خود هستند، تاکنون موفق نشده‌ایم داوران را معرفی کنیم.

وی ادامه داد: با وجود فرصت کمی که در اختیار داریم فکر می‌کنم با حمایت‌های مادی و معنوی جشنواره تجسمی فجر را باشکوهتر برگزار کنیم. هر حرکتی در حمایت از هنرهای تجسمی قابل تقدیر است و با توجه به اینکه در سی‌امین سال انقلاب هستیم، پیش‌بینی می‌کنم در همین فرصت کم تا برپایی جشنواره هنرمندان پیشکسوت و جوان حضوری گسترده در آن خواهند داشت.