به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه (23 و 24 آبان ماه) با برگزاری پنج دیدار در شهرهای اصفهان، سبزوار، اراک و کرمان پیگیری شد.

در این دیدارها روز پنجشنبه 23 آبان ماه تیم فولاد نوین با پیروزی 27 بر 20 مقابل تیم گچ فارسان شهرکرد، دهمین شکست این تیم را در مسابقات لیگ رقم زد.

بازی بین دو تیم ابومسلم سبزوار و هیئت هندبال کرمان نیز با یک روز تاخیر در روز جمعه 24 آبان ماه برگزار شد که طی آن نماینده کرمان با نتیجه 28 بر 22 میزبان خود ابومسلم را شکست داد.

روز جمعه همچنین هپکو اراک با نتیجه 33 بر 26 برابر تیم پارس جنوبی، نایب قهرمان لیگ متحمل شکست شد و مس کرمان نیز با نتیجه 31 بر 28 مهمان خود آلومینیم اراک را مغلوب کرد.

در حساس ترین دربی دور برگشت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور روز گذشته تیم ذوب آهن اصفهان، صدرنشین دور رفت لیگ سال 87 با نتیجه نزدیک 28 بر 25 تیم فولاد مبارکه را شکست داد.

در پایان اولین هفته از دور برگشت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، جدول رده‌بندی مسابقات تغییر نکرد طوریکه تیم ذوب آهن اصفهان با 18 امتیاز همچنان بر صدر جدول تکیه زده است. تیم پارس جنوبی با 16 امتیاز و تیم هیئت هندبال کرمان با 15 امتیاز عناوین دوم و سوم جدول را در اختیار دارند. تیم‌های هپکو اراک، فولاد مبارکه سپاهان، آلومینیم اراک، صنعت مس کرمان، ابومسلم سبزوار، فولاد نوین و گچ فارسان شهرکرد در رده های چهارم تا دهم جدول قرار گرفته‌اند.

هفته یازدهم از مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه (30 آبان) و جمعه (اول آذر ماه) پیگیری می شود.