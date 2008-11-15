خسارت وارده به کشاورزی استان مرکزی 442 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مسلم پورقاسمیان در نخستین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی انار و توسعه پایدار در سالن سلمان ساوجی ساوه افزود: امسال 180 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت سرمازدگی سال گذشته و خشکسالی امسال در ساوه تعیین و در اختیار فرمانداری قرار داده شده تا در جهت اصلاح و احیا مزارع و اراضی باغی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: کشاورزانی که اراضی کشاورزی آنان بیمه بوده می توانند با مراجعه به بانک کشاورزی غرامت خود را به طور کامل دریافت کنند.

وی تصریح کرد: کشاورزان خسارت دیده سرمازدگی و خشکسالی که در سال 87 به بانک کشاورزی بدهکار شده اند و اقساط وامهای دریافتی خود را پرداخت نکرده اند در سال بعد با یکسال استراحت می توانند آن را پرداخت کنند.

پورقاسمیان اظهار داشت: امسال 200 میلیارد ریال یارانه برای تهیه و توزیع کود، سم باغبانی و نهاده زراعت به جهاد کشاورزی استان مرکزی اختصاص یافته است.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه در این جشنواره گفت: سرمازدگی سال گذشته و خشک شدن درختان انار باغداران ساوه ای باعث نابودی درختان شد و باغداران باید با تبدیل این تهدید به فرصت، در سالهای آینده محصولات بهتری را تولید و به بازار مصرف برسانند.

علی محمد گلستانی فرد افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، با محوریت هنرهای تجسمی را تسکین آلام باغداران انار که امسال هیچ گونه تولیدی نداشتند عنوان کرد.

نماینده مردم شهرستانهای ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به اینکه در ساوه هشت هزار و 500 هکتار باغ انار وجود دارد گفت: سرمازدگی پارسال درختان انار، بازارهای مصرف جهان را از این میوه محروم کرد.

حجت الاسلام حسین اسلامی افزود: بهترین میوه انار از لحاظ کمی و کیفی با رتبه برتر جهانی در ساوه تولید می شود.