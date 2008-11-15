هفته کتاب در گسترش کتابخوانی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی درباره ارزش فرهنگی این هفته گفت: قاعدتا هفته کتاب دارای ارزش والایی در حوزه فرهنگ و هنر است.

وی درباره نقش وزارت ارشاد در اطلاع رسانی و اجرای برنامه های مختلف در هفته کتاب گفت: به طور قاطع می توان گفت وزارت ارشاد در بحث اطلاع رسانی و ترغیب مردم برای کتابخوانی و اجرای برنامه هایی اعم از رونمایی کتابها با موضوعات مختلف برپایی نمایشگاه‌ها در جایگاه خود نقش تعیین کننده داشته است.

وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی اظهار داشت: البته در این میان بخش خصوصی را هم نباید فراموش کرد چرا که دست اندرکاران این بخش نیز می‌توانند در کنار دولت در اجرای برنامه‌های هفته کتاب برای رسیدن به شالوده اصلی یعنی ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تعاملات لازم را داشته باشد.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلام یایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.