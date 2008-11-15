به گزارش خبرنگار مهر، ایده شکل گیری انجمن علمی نقد ادبی دو سال پیش در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و توسط چند تن از اساتید این رشته شکل گرفت و در ادامه 10 شخصیت آکادمیک و نیز پژوهشگران این حوزه در خارج از دانشگاه شامل نصرالله امامی، تقی پورنامداریان، کاووس حسنلی، علی محمد حق‌شناس، ابراهیم خدایار، حسن ذوالفقاری، رضا سیدحسینی، سیروس شمیسا، علیرضا نکویی و ناصر نیکوبخت مراحل اجرایی برای تاسیس این انجمن را پیگیری کردند.

این افراد توانستند 5 ماه پیش مجوز تاسیس انجمن را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کنند. پس از این اقدام، اساسنامه انجمن تدوین و با تائید آن توسط کمیسیون انجمنهای علمی ایران در وزارت علوم، انجمن شروع به عضوگیری کرد که در حال حاضر فرمهای این افراد در حال بررسی توسط اعضای تدوین کنندگان اساسنامه انجمن است.

در انتخابات پیش روی مجمع 10 نفر از اعضای هیئت مدیره شامل 7 نفر عضو اصلی، دو نفر عضو علی‌البدل و یکنفر به عنوان بازرس انتخاب می‌شوند و پس از برگزاری موفق این انتخابات، انجمن علمی نقد ادبی ایران به صورت رسمی به ثبت خواهد رسید.

انتخابات مجمع عمومی انجمن علمی نقد ادبی ایران ساعت 15 تا 17 روز پنجشنبه 30 آذر ماه در مرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.