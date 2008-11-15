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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

اکیپهای امداد جاده ای زمستانی در غرب مازندران فعال شد

اکیپهای امداد جاده ای زمستانی در غرب مازندران فعال شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر نوشهر و چالوس از فعال شدن چهار گروه امداد جاده ای در محورهای کوهستانی شهرستان های غرب استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نوروزی صبح شنبه در حاشیه اعزام این اکیپ ها به امداد زمستانی  افزود: این گروه ها شامل پزشک و امدادگر بوده که در محور کندوان مستقر شدند.

وی اظهار داشت: این گروه ها در پایگاه امداد و نجات دهانه تونل کندوان، پل زنگوله و ولی آباد مستقر هستند و تا نیمه اردیبهشت سال آینده فعالیت دارند.

وی خاطر نشان کرد: کلیه امکانات و تدابیر لازم به هموطنان در جاده های منطقه فراهم شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نوروزی به حادثه جاری شدن سیلاب در منطقه اشاره و اضافه کرد: بارندگی شدید بامداد امرز موجب آبگرفتگی شماری از واحدهای مسکونی در روستاهای تازه آباد، لشکسرا، بهج آباد شده است.

وی بیان داشت: از همان ساعات اولیه گروه های امدادی برای امداد رسانی به منطقه اعزام شدند و برنامه ریزی برای ارائه سبد غذایی آغاز شد.

وی خواستار تعامل بیشتر دستگاههای مختلف اجرایی برای انجام امور محوله شد.

شهرستان های نوشهر و چالوس حدود 300 روستا و هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 783191

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