اکیپهای امداد جاده ای زمستانی در غرب مازندران فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نوروزی صبح شنبه در حاشیه اعزام این اکیپ ها به امداد زمستانی افزود: این گروه ها شامل پزشک و امدادگر بوده که در محور کندوان مستقر شدند.

وی اظهار داشت: این گروه ها در پایگاه امداد و نجات دهانه تونل کندوان، پل زنگوله و ولی آباد مستقر هستند و تا نیمه اردیبهشت سال آینده فعالیت دارند.

وی خاطر نشان کرد: کلیه امکانات و تدابیر لازم به هموطنان در جاده های منطقه فراهم شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نوروزی به حادثه جاری شدن سیلاب در منطقه اشاره و اضافه کرد: بارندگی شدید بامداد امرز موجب آبگرفتگی شماری از واحدهای مسکونی در روستاهای تازه آباد، لشکسرا، بهج آباد شده است.

وی بیان داشت: از همان ساعات اولیه گروه های امدادی برای امداد رسانی به منطقه اعزام شدند و برنامه ریزی برای ارائه سبد غذایی آغاز شد.

وی خواستار تعامل بیشتر دستگاههای مختلف اجرایی برای انجام امور محوله شد.

شهرستان های نوشهر و چالوس حدود 300 روستا و هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.