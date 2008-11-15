این کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: از فصل تابستان تا آذرماه کارگاه آموزش بازیگری را با حضور نوجوانان و جوانان علاقمند در فرهنگسرای بهمن برگزار کردیم و قصد داریم نتیجه این فعالیت را به صورت عملی با اجرای نمایش "ادیپ شهریار" به صحنه ببریم.

پورآذری با اشاره به ایجاد تغییر در نمایش افزود: سعی می‌کنیم تغییرهایی که در "ادیپ شهریار" می‌دهیم در راستای قصه و نمایش باشد. در بخش زبان نیز تغییر خواهیم داشت، چون هدف اصلی ما آشنایی شرکت‌کنندگان در کارگاه و اهالی منطقه با تئاتر است.

سرپرست گروه تئاتر پاپتی‌ها درباره زمان اجرای نمایش گفت: هم اکنون در حال رایزنی برای گرفتن سالنی مناسب در فرهنگسرای بهمن هستیم. به زودی این امر مشخص می‌شود و تمرین‌ها را برای اجرای اثر با حدود 25 بازیگر شروع می‌کنیم.

پورآذری تابستان امسال نمایش "حسینقلی مردی که لب نداشت" را در سالن کوچک مولوی با حضور نوجوانان مهاجر افغان اجرا کرد. وی در حال حاضر در گروه کارگردانی نمایش "شکار روباه" علی رفیعی حضور دارد.

نمایش "غلتشن‌ها" به کارگردانی پورآذری بهار امسال در سالن سایه اجرا شد و با استقبال مخاطبان همراه بود.