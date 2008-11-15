به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه در دیدار با علی بارداک اغلو رئیس دپارتمان امور دینی ترکیه گفت: ترکیه و روسیه طی 15 سال گذشته در زمینه آموزش اسلامی، زیارت، انتشار کتاب و آموزش روحانیون با یکدیگر همکاری داشته اند و اکنون قصد دارند این همکاری را توسعه دهند.

رئیس شورای مفتیان روسیه و رئیس دپارتمان امور دینی ترکیه در این راستا دیروز جمعه 24 آبان ماه توافقنامه ای امضا کردند.

بارداک اوغلو در مراسم امضای این توافقنامه گفت: احترام به حقوق بشر در هر دو کشور از عوامل مؤثر در همکاری سومند در زمینه آموزش و نشر دینی دو کشور تلقی می شود.

