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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

روحانیون مسلمان روسیه در ترکیه تحصیل می‌کنند

رئیس شورای مفتیان روسیه اعلام کرد: طلبه‌ها و روحانیون مسلمان روسیه برنامه‌های آموزشی خود را در کشور ترکیه پیگیری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه در دیدار با علی بارداک اغلو رئیس دپارتمان امور دینی ترکیه گفت: ترکیه و روسیه طی 15 سال گذشته در زمینه آموزش اسلامی، زیارت، انتشار کتاب و آموزش روحانیون با یکدیگر همکاری داشته اند و اکنون قصد دارند این همکاری را توسعه دهند.

رئیس شورای مفتیان روسیه و رئیس دپارتمان امور دینی ترکیه در این راستا دیروز جمعه 24 آبان ماه توافقنامه ای امضا کردند.

بارداک اوغلو در مراسم امضای این توافقنامه گفت: احترام به حقوق بشر در هر دو کشور از عوامل مؤثر در همکاری سومند در زمینه آموزش و نشر دینی دو کشور تلقی می شود.

کد مطلب 783198

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