به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیر کل مجمع با حضور در این همایش پیرامون " رابطه با دیگران در چارچوب صلح عنصر اصلی توسعه" سخنرانی می کند.

شرکت کنندگان طی این همایش اندیشه های امت اسلام ، روند بیدارسازی ملتها و جهان اسلام، دستاوردهای آنها و وانع امت اسلام را بررسی می کنند.

دوری از اختلافات تأکید بر اصول اساسی و نقاط مشترک میان امتها، حفظ هویت آنها، نشانه های هویت در میان امت، اندیشه های نورانی اسلام، بازگشت به اندیشه و تمدن اسلام از دیگر محورهای مورد بحث همایش بین المللی " طرحهای بیداری اسلامی " است.

این همایش از سوی انجمن جهانی اعتدال ،انجمن اندیشه و فرهنگ، اعتدال و مشارکت 100 شخصیت برجسته اسلامی به مدت سه روز 26 تا 28 آبان در اردن برگزار می شود.