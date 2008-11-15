85 درصد مصوبات دولت در کرمانشاه اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روند پیشرفت مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه در تمامی بخش ها بسیار قابل قبول است اما متاسفانه مصوبات مربوط به وزارت نیرو در بخش های تکمیل و احداث سدها و نیز افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه بیستون به دلیل عدم تامین اعتبار لازم پیشرفتی نداشته است.

وی با اشاره به روند احداث راه آهن غرب کشور از مسیر اراک به کرمانشاه گفت: امسال خوشبختانه اعتبار بسیار مناسبی برابر 620 میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافت که بر اساس آن این مسیر به پنج قطعه کاری تقسیم و هر بخش به یک پیمانکار واگذار شده است.

غفوری با بیان اینکه توسعه بخش راه یکی از عوامل مهم توسعه در هر کشوری است، گفت: دو بانده شدن جاده کرمانشاه - سنندج تا کامیاران، تکمیل بزرگراه کربلا و مبنا قرار گرفتن فرودگاه کرمانشاه از مهمترین اقدامات انجام گرفته در این بخش است که به طور قطع انجام آنها در روند توسعه استان نقش بسزایی را دارد.

وی از تاسیس کارخانه خودروسازی کرمانشاه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: احداث کارخانه خودروسازی که یکی دیگر از مصوبات سفر است با همکاری شرکت ایران خودرو و سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال جاری به مرحله اجرایی می رسد و تاکنون در این رابطه موافقت های اولیه صادر شده، هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و نوع خودرو که (ون-رنو) است، مشخص شده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به راه اندازی 30 طرح در دهه فجر امسال در این استان گفت: بر اساس طرح کشوری "سیمرغ"، تمامی استان های کشور باید در دهه فجر30 طرح و پروژه را به بهره برداری برسانند که در این راستا در استان کرمانشاه نیز همین تعداد طرح پیش بینی شده که در آینده ای نزدیک جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه علاوه بر طرح های فوق، در قالب طرح آمایش صنعتی نیز 22 طرح برای استان کرمانشاه در نظر گرفته شده که جهت اجرای آن نیز480 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

غفوری افزود: در راستای اجرای این طرح تاکنون چهار طرح با اعتبار 250 میلیارد تومان معرفی شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به میزان اعتبار باقی مانده اقدام به معرفی طرح های جدید نماییم.

وی اعتبار سال جاری استان کرمانشاه در قالب بنگاه های زود بازده را 255 میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: با توجه به استعدادهای استان کرمانشاه در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی، انتظار می رود که قبل از پایان سال اعتبارات استان از محل این بنگاه ها به طور کامل به متقاضیان پرداخت شود.

غفوری با اشاره به موفقیت بنگاه های زود بازده و اجرای صحیح آن در استان کرمانشاه گفت: تاکنون در قالب این طرح 822میلیارد تومان انعقاد قرارداد داشته ایم که از این میزان 715 میلیارد تومان از طریق بانک های عامل پرداخت شده و بقیه تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.

استاندار کرمانشاه از کسب رتبه اول این استان در زمینه عدم انحراف در بنگاه های زودبازده در بین تمامی استان های کشور خبر داد و گفت: بعد از بررسی های دقیق بازرسین اعزامی بانک مرکزی اعلام شد که استان کرمانشاه کمترین میزان انحراف را در اجرای بنگاه های زودبازده داشته و سرمایه گذاری ها با درصد بسیار بالایی در بخش های خود انجام گرفته است.

غفوری در ادامه نرخ بیکاری استان کرمانشاه را 7/10درصد اعلام وتصریح کرد: مهمترین وظیفه تمامی مسئولین استان ایجاد اشتغال است که خوشبختانه با توجه به این سیاست و نیز سرمایه گذاری های که در این استان بویژه در بخش بنگاه های زود بازده انجام گرفت، منجر به کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در استان شد.

وی از افزایش 50 درصدی درآمد سرانه مردم استان کرمانشاه نسبت به سال 83 خبر داد و گفت: این افزایش درآمد نشان از سرمایه گذاری های مطلوب در استان و در بخش های مختلف است.

استاندار کرمانشاه در ادامه در خصوص چگونگی اعطای سهام عدالت در این استان گفت: تا پایان سال جاری سه مرحله واگذاری سهام عدالت که مربوط به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بسیجیان، روستاییان وعشایر، شاغلین و بازنشستگان است، به پایان خواهد رسید که با توجه به آمار به دست آمده جمعیتی بالغ بر یک میلیون و400هزار نفر را شامل می شوند.

رئیس ستاد مسکن استان کرمانشاه در خصوص طرح مسکن مهر و اقدامات انجام گرفته در این خصوص گفت: در قالب این طرح تا پایان سال جاری پروانه ساخت 20 هزار واحد مسکونی صادر خواهد شد و با برنامه ریزی های انجام گرفته این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: انتظار می رود با توجه به وجود فضای همدلی و صمیمیت در استان شاهد رشد و توسعه روز افزون استان کرمانشاه در ابعاد مختلف باشیم.