"شیب تند" در پایان راه است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیهکنندگی عباس رنجبر به سفارش امور استانها برای شبکه افلاک لرستان تهیه میشود و محمد فیلی، امید آهنگر، فرشید صمدیپور، رسول نقوی، فرزانه فزونخواه و ... در آن بازی کردهاند.
"شیب تند" روایتگر جوانی است که دنبال کار میگردد و بعد از آشنایی با مهندس شیلات تصمیم میگیرد حوضچه پرورش ماهی راهاندزی کند. تمام لوکیشنهای این پروژه در استان لرستان بوده است.
عوامل فیلم عبارتند از سیدحسین موسوی تصویربردار، وحید سلطانی صدابردار، امین رنجبر تدوینگر، منوچهر رحمتی آهنگساز، محمد ضیایی طراح گریم، روحالله امامی طراح صحنه و لباس، هادی معنوی مدیر تولید و فرشید صمدیپور دستیار کارگردان.
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