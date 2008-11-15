صنایع پتروشیمی و پتروپالایش در گیلان موجب پایداری اشتغال می شود

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: احداث صنایع پتروشیمی در گیلان نقطه عطفی در تاریخ صنعت گیلان و پویایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن صنعت پتروشیمی تحول فوق العاده ای دراشتغال استان ایجاد خواهد کرد، عنوان کرد: این صنعت علاوه بر اینکه خود ظرفیتهای فوق العاده ای در بحث اشتغال ایجاد می کند صنایع جانبی و خدماتی مرتبط با آن نیز پتانسیلهای جدیدی برای ایجاد شغل فراهم می سازد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم یادآورشد: صنایع پتروشیمی همه بخشهای اقتصادی و خدماتی را به حرکت در خواهد آورد و تحولات بنیادین در اقتصاد استان را رقم می زند.

صادق همچنین با اعلام اینکه مجوزهای لازم در خصوص احداث واحد پتروشیمی تولید اوره آمونیاک و پتروپالایش در گیلان اتخاذ شده است، افزود: اوره و آمونیاک مصرف زیادی در گیلان ندارد از اینرو اخذ مجوز واحد پتروشیمی متناسب با صنعت استان لازم است.

نماینده مجلس هشتم بیان کرد: واحدهای همچون تولید متانول، پلی اتیلن وغیره که صنایع پایین دستی متنوع، ایجاد اشتغال زیاد و ارزش افزوده بیشترداشته باشد نیاز این استان است.

صادق همچنین با اشاره به اینکه توسعه پتروشیمی مطمئن ترین راه برای عبور از خام فروشی نفت است، گفت: صنعت پتروشیمی ظرفیتهای چشمگیری در ایجاد اشتغال در بخشهای جانبی و فرابخشی نفت دارد و نباید به وضعیت موجود قانع بود.

نماینده آستانه اشرفیه خاطرنشان کرد: تنوع محصولات تولید شده در دنیا در بخش پتروشیمی صدها برابر محصولاتی است که هم اکنون در صنایع ما تولید می شود.

صادق یادآورشد: در سالهای اخیر نگاه خوبی از سوی دولت به توسعه بخش پتروشیمی حاکم بوده و مجلس نیز در این زمینه با دولت همراهی خوبی داشته است.