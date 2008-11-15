تحولات جهانی اقتصاد برای ایران مثبت است / حساب ذخیره ارزی تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در بخشی از نشست خبری خود با خبرنگاران گفت : سخنانی که علیه دولت زده می شود غالبا بدون منابع دقیق و اطلاعات صحیح است وغالبا بر اساس رویکردهای ویژه ای که با گفتمان انقلاب سازگار نیست دولت نقد می شود.

وی افزود: برخی بر اساس اطلاعات نادرست دولت را مورد تهاجم قرار می دهند و یا می گویند دولت کاملا به چشم انداز و یا قانون برنامه بی اعتناست، در حالیکه آنان باید بگویند شاخص این سخن بر چه اساسی است.

سخنگوی دولت ادامه داد: برخی دیگر می گویند برداشت از حساب ذخیره ارزی چنین و چنان است اما آنان باید بگویند پایه این اطلاعات کجاست زیرا مگر دولت می تواند بدون مصوبه مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

الهام همچنین گفت: برخی بر اساس تحلیلهای ذهنی محض کارکرد دولت را زیر سئوال می برند در حالیکه دولت در استانها به شدت در حال فعالیت است و همت خود را معطوف به ماموریتهای اصلی برای پیشرفت و عدالت کشور کرده است، لذا رسانه ها باید خود را به این فرمان متعهد بدانند و با حفظ چارچوبهای علمی و مبتنی بر گفتمان روشن و شفاف دولت را نقد کنند.

وی خاطرنشان کرد: نقد عالمانه مشکلی ندارد ولی دروغ پراکنی نه رسالت مطبوعات و نه به نفع کشور است و نه می تواند نقادی را در کشور تقویت کند بلکه اثرات معکوسی خواهد داشت.

الهام همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در گذشته مسئولان اعلام کردند بعید است قیمت نفت به زیر 100 دلار برسد اما اکنون شاهد کاهش قمیت نفت هستیم تاثیر این کاهش در اجرای طرح تحول اقتصادی چگونه خواهد بود اظهار داشت: دولت با هر شرایط اقتصادی و بر اساس اهداف و مبانی، برنامه ریزیهای خود را دارد و با مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی موجود وضعیت مالی کشور را مدیریت می کند، برنامه ریزیهای ما در بودجه بر اساس واقعیتهاست.

سخنگوی دولت ادامه داد : قیمت نفت مقداری کمتر از قیمت متعارف در سال گذشته دیده شده که در حال حاضر افزایش قیمت نفت منجر به تقویت حساب ذخیره ارزی شده است.

وی همچنین گفت : مصارف دولت محدود به پیش بینیهای بودجه است قیمت نفت را در بودجه واقعی می بینیم و اصولا برای اینکه اتکا به نفت در برنامه ریزیها باید کاهش یابد با این رویکرد نظام را سامان می دهیم لذا دولت بر اساس واقعیتهای اقتصادی پیش می رود.

الهام در ادامه با اشاره به ماموریت گروهی از سوی رئیس جمهور برای ارزیابی تحولات اقتصاد جهانی اظهار داشت : این گروه باید تاثیرات تغییرات جهانی را ارزیابی کنند و البته این تاثیرات برای ما جنبه های مثبتی دارد بگونه ای که برای ما فرصتهای تازه ای را ایجاد خواهد کرد و این تحولات به طور طبیعی می تواند در سطح جهانی اثرات منفی هم داشته باشد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: سیاست دولت در طرح تحول اقتصادی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی متمرکز شده است تا به سمت سرمایه گذاریهای جدید برویم و شاهد کاهش هزینه های جاری کشور باشیم.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از مسئولان اذعان می کنند دولت در چارچوب سند چشم انداز و قانون برنامه پیش نمی رود تصریح کرد: این افراد هم باید مبانی اظهار نظرهای خود را ارائه کنند چرا که یک امر تحقیقاتی بر یک استناد و منابع دقیق مبتنی است و اظهار نظرهای تحلیلی بدون ارجاع به اطلاعات هیچگاه اظهارات کامل و دقیقی نخواهد بود به خصوص اگر آمیخته به رویکردهای خاص سیاسی، گروهی و حزبی باشد.

الهام همچنین درباره برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز اظهار داشت: بارها گفته ایم که این حساب به موجب قانون ایجاد شده و به موجب قانون کارکرد نظارتی دارد.

سخنگوی دولت افزود: 50 درصد این حساب را می تواند به صورت تسهیلات به بخش خصوصی ارائه کرد که آن هم راهکار قانونی دارد و بخش دیگر آن کاملا مبتنی بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است و یا به گونه ای است که از ابتدا در قانون بودجه درباره آن پیش بینی شده است و یا در متمم قانون می آید و یا در ابتدا با بیانی خاص مطرح می شود.

وی ادامه داد: طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی باید به صورت لایحه ارائه شود و گاه به دلیل مغایرتها به مجمع تشخیص می رود و آنجا مورد تصویب قرار می گیرد ولی در هر حال همه ساخت و سازهای قانونی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت می گیرد، لذا این موضوع که گفته می شود برخی از برداشتها غیر قانونی است باید با دلیل و مدرک عنوان شود.

الهام در ادامه خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات تمامی حسابهای دولت را مدیریت می کند و آنقدر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده که امکان فرار از این مجاری قانونی وجود ندارد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: افرادی که تحلیل هایی را در این خصوص مطرح می کنند باید دلایل آن را نیز بگویند زیرا تمامی این حرف ها کلی و سیاسی است که بدون استناد مطرح می شود لذا انتظار می رود در بیان مسائل دقت کافی به عمل آید.

وی به موضوع هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: به عنوان نمونه سامان دادن یارانه ها در قانون برنامه آمده و دولت هم اکنون در این جهت حرکت می کند، اما برخی نسبت به این موضوع انتقاداتی را وارد می کنند بنابراین بیان ادعاها بدون مستندات کار درستی نیست.

ادامه دارد...