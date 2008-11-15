توافقنامه امنیتی تهدیدی برای امنیت همسایگان عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، "بشار الجعفری" روز گذشته در سخنانی تاکید کرد: تجاوز ماه گذشته آمریکا علیه سوریه دلیلی محکم برای این موضوع است که حضور ارتش آمریکا در عراق به ضرر منافع عراق و همه کشورهای همسایه است.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد این سخنان را بعد از نشست شورای امنیت این سازمان درباره اوضاع عراق ایراد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات " زلمای خلیل زاد " نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد علیه سوریه در نشست شورای امنیت مبنی بر اینکه این کشور اجازه ورود شورشیان بیگانه و سلاح را به عراق می دهد، گفت : توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن از سوی مردم عراق کاملا مطرود است و در حقیقت تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات همه کشورهای همسایه به شمار می رود.

" بشار جعفری " در ادامه خاطر نشان کرد: هوشیار زیباری وزیر امورخارجه عراق در سفر اخیرش به دمشق تعهد مکتوبی را از سوی آمریکایی ها مبنی بر عدم تکرار تجاوزات علیه خاک سوریه به مقامات سوری تقدیم کرد.

درحمله نظامیان آمریکایی به منطقه ای مرزی بین سوریه و عراق 8 غیر نظامی سوری کشته شدند.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.