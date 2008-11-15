40 طرح CBR در روستاهای خرم آباد اجرا می شود

علی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: از این 40 طرح یک طرح در روستای ایمان آباد ازنا خرم آباد اجرا شده که در حال شناسایی افراد معلول هستیم و 39 طرح دیگر تا پایان سال در دیگر روستاهای این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح CBR به معنی توان بخشی مبتنی بر جامعه است، یادآور شد: هدف از برگزاری این طرح را جهت دهی و برنامه ریزی برای ارائه خدمات تخصصی به جامعه معلولین، شناسایی افراد معلول و توانمندسازی و شکوفا ساختن استعداد های آنان در زمینه های مختلف و ایجاد اشتغال معلولین است .

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان با تاکید بر اینکه این طرح در کلیه روستاهای بالای 80 نفر اجرا می شود، خاطر نشان کرد: در مرحله اول فعالیت کارشناسان این سازمان با 45 توان یار که همگی از نیرو های دیپلمه و لیسانس بومی و محلی هستند به طور عملی فرماندهی می شوند و اقدام به شناسایی سهمیه معلولین و تشکیل پرونده در سطح روستاها می کنند.

روشنایی با اشاره به اینکه کارشناسان آموزشهای تخصصی خود را به گروههای مختلف معلولین و خانواده ها در روستاها ارائه خواهند داد، یادآور شد: حمایت مالی فعالیت این شوراها و توان یاران از یک سو از طریق تامین اعتبار از طرف سازمان بهزیستی و از سوی دیگر با تشکیل صندوق مشارکت شوراها خواهد بود.