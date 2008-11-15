نوآوری فرهنگ وقف را در جامعه گسترش می دهد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گسترش فرهنگ غنی وقف با توجه به اثرات مثبت و تاثیرگذار در جامعه امری لازم است.

وی ترویج فرهنگ وقف در جامعه را نیازمند تبلغیات گسترده دانست و افزود: رسانه‌های جمعی، ائمه جمعه و جماعات و روحانیون با برپایی همایشها و برنامه‌های مختلف می‌توانند وقف را بیشتر در بین مردم ترویج دهند.

حجت الاسلام اشکوری با ذکراینکه برای ارتقاء سطح فرهنگ وقف به حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، گفت: با تبلیغات گسترده فرهنگ و روحیه وقف کردن باید دربین مردم بیشتراحیاء شود.

این مسئول درادامه با اعلام اینکه اصلی ترین وظایف اوقاف اجرای نیات واقفان است، عنوان کرد: اجرای نیات واقفان در وقف نامه‌ها ذکر شده و کسی را یارای تخطی از این موضوع نیست.

وی اظهارداشت: اگر حقوق موقوفات توسط مردم و برخی ادارات پرداخت نشود دست ما در اجرای نیات واقفان و انجام خیرات و مبرات بسته است.

حجت‌الاسلام اشکوری ادامه داد: عده‌ای به اشتباه اوقاف را یک بنگاه تولید پول تصور می ‌کنند که تنها وظیفه‌اش کمک به مردم، سازمانها و ارگانها است.