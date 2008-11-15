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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

سراج در گفتگو با مهر مطرح کرد:

کاهش 70 درصدی جرایم با دوربینهای شهری / حمایت کامل دستگاه قضایی

کاهش 70 درصدی جرایم با دوربینهای شهری / حمایت کامل دستگاه قضایی

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور ضمن اعلام اینکه "نصب دوربین های شهری هرگز تهدیدی برای شهروندان نیست و دستگاه قضایی از این طرح حمایت می کند" تاکید کرد: نصب دوربین در مناطق جرم خیز کاهش 60 الی 70 درصدی جرایم را به دنبال خواهد داشت.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، همچنین با تاکید بر اینکه بحثی در خصوص نصب دوربین در تمامی معابر شهر وجود ندارد ، افزود : البته بر اساس تصمیم اخذ شده دوربینها فقط در مناطق جرم خیز و محل تجمع اشرار و اراذل نصب خواهد شد.

موضوع نصب دوربینهای مداربسته با رد و بدل شدن نامه رئیس جمهور و فرمانده نیروی انتظامی در هفته گذشته به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز در رسانه ها و عرصه اجتماعی تبدیل شده است. در عین حال به گفته معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور موضوع نصب دوربین در میان مسئولان عالی نظام به صورت نامطلوب منعکس شده است و اینگونه تصور شده که قرار است این دوربینها در تمامی معابر شهر نصب شود.

سراج نصب دوربین در مناطق جرم خیز را امری ضروری می داند و معتقد است در مناطقی خاص اشرار به خود اجازه می دهند مزاحم نوامیس مردم شوند و در چنین شرایطی ایجاب می کند این مناطق مجهز به دوربین شوند تا نسبت به شناسایی اراذل و اشرار اقدام شود. 

 ناصر سراج نصب دوربین در مناطق جرم خیز را در کاهش جرایم تاثیرگذار می داند و می گوید: پیش بینی می شود با عملیاتی شدن این طرح شاهد کاهش 70 درصدی جرایم باشیم. بنابراین این طرح مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور نصب دوربین در مناطق جرم خیز را در راستای حفظ حریم خصوصی می داند و معتقد است : نصب این دوربینها به هیچ عنوان تهدیدی برای حریم مردم نیست و مردم را باید نسبت به این امر آگاه کرد. 

به گزارش مهر ، فرمانده نیروی انتظامی کشور  نیز تاکید کرده است کنترل اماکن عمومی با نصب دوربین از سوی نیروی انتظامی تنها برای جلوگیری از وقوع جرایم و مستندسازی پلیس از صحنه‌های جرم است و اجرای این طرح در راستای کنترل شهروندان نیست.

کد مطلب 783242

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