کاهش 70 درصدی جرایم با دوربینهای شهری / حمایت کامل دستگاه قضایی

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، همچنین با تاکید بر اینکه بحثی در خصوص نصب دوربین در تمامی معابر شهر وجود ندارد ، افزود : البته بر اساس تصمیم اخذ شده دوربینها فقط در مناطق جرم خیز و محل تجمع اشرار و اراذل نصب خواهد شد.

موضوع نصب دوربینهای مداربسته با رد و بدل شدن نامه رئیس جمهور و فرمانده نیروی انتظامی در هفته گذشته به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز در رسانه ها و عرصه اجتماعی تبدیل شده است. در عین حال به گفته معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور موضوع نصب دوربین در میان مسئولان عالی نظام به صورت نامطلوب منعکس شده است و اینگونه تصور شده که قرار است این دوربینها در تمامی معابر شهر نصب شود.

سراج نصب دوربین در مناطق جرم خیز را امری ضروری می داند و معتقد است در مناطقی خاص اشرار به خود اجازه می دهند مزاحم نوامیس مردم شوند و در چنین شرایطی ایجاب می کند این مناطق مجهز به دوربین شوند تا نسبت به شناسایی اراذل و اشرار اقدام شود.

ناصر سراج نصب دوربین در مناطق جرم خیز را در کاهش جرایم تاثیرگذار می داند و می گوید: پیش بینی می شود با عملیاتی شدن این طرح شاهد کاهش 70 درصدی جرایم باشیم. بنابراین این طرح مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور نصب دوربین در مناطق جرم خیز را در راستای حفظ حریم خصوصی می داند و معتقد است : نصب این دوربینها به هیچ عنوان تهدیدی برای حریم مردم نیست و مردم را باید نسبت به این امر آگاه کرد.