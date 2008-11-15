بودجه عمرانی آموزش و پرورش در دولت نهم سه برابر شد

علیرضا علی احمدی در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: به دولت پیشنهاد شده است تا به نیروهای حق التدریس، شرکتی و قرارداد کار معین در آموزش و پرورش سهام عدالت تعلق گیرد.

وی گفت: آموزش و پرورش دستاوردهای بسیار خوبی برای نظام جمهوری اسلامی به ارمغان آورده که بقای نظام و حفظ تمامیت ارضی کشور و وحدت و انسجام ملی به آن وابسته است.

علی احمدی تصریح کرد: آموزش و پرورش به برکت وجود معلمان دلسوز توانسته برای ارتقاء سطح سواد تلاش خوبی انجام دهد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: پژوهش، خلافیت، نوآوری، اراده پروری، بصیرت، تعقل و شکوفایی همه جانبه استعدادهای فطری در آموزش و پرورش نیازمند جایگاه والاتری است.

علی احمدی با بیان اینکه آموزش و پرورش باید خود را آماده درک ساحت های وجودی یک انسان کند، افزود: نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش باید از بین دانش آموختگان خلاق و نوآور حوزه و دانشگاه تامین شود.

وی ارتقاء سطح مراکز تربیت معلم را مهم دانست و گفت: دانشجویان مراکز تربیت معلم باید با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس با رویکرد کار برای حضور در کلاس تربیت شوند.

علی احمدی به نقش وسایل جدید ارتباطی در هویت آفرینی برای دانش آموزان اشاره و تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی نیازمند برنامه جامع مصونیت بخشی اقشار مختلف و در راس آن جوانان و نوجوانان نسبت به پدیده های نوظهور است.

وی افزود: وجود چشم انداز روشن، انگیزشی و جهت دهنده برای نظام تعلیم و تربیت کشور در افق ایران 1404 یک ضرورت اساسی است.

علی احمدی به تدوین برنامه درس ملی بر حسب نیاز سنجی اشاره کرد و گفت: برای تحول در نظام آموزش و پرورش باید محتوای تعلیم و تربیتی مشخصی وجود داشته باشد.

وی گفت: با فراهم شدن مقدمات و تامین منابع مالی مورد نیاز، 10 هزار مربی پرورشی حائز نمره قبولی در آزمون استخدامی، جذب دستگاه تعلیم و تربیت می شوند.