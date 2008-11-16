ناظر گمرکات استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشورهای برخوردار از مزیت نسبی جابجایی دریایی بار با تامین زیرساختهای لازم می‌توانند سهم بیشتری از کالاهای انتقالی را به عهده بگیرند و درآمد ارزی و اشتغال مناسبی را به ‌وجود آورند.

وی عنوان کرد: ایران به ویژه گیلان به دلیل داشتن دریای خزر از مزیت نسبی برای توسعه صنعت حمل و نقل چندوجهی برخوردار است.

نوحی میزان حمل و نقل کالا در دریا را شش میلیارد تن در سال عنوان کرد و اظهار داشت: یک سوم حمل و نقل مواد نفتی، یک سوم حمل و نقل کالاهای فله و یک سوم حمل و نقل کالاهای غیرفله است.

وی خاطرنشان کرد: در برآورد "آنکتاد" هزینه حمل دریایی در کشورهای توسعه یافته ‪ ۴/۴‬درصد و در کشورهای در حال توسعه ۸/۵‬ درصد است.

نوحی همچنین با اعلام گمرک مجری ۳۰‬ قانون و کنوانسیون بین‌المللی و سومین منبع مالی برای دولت است، افزود: جلوگیری از کالاهای ممنوع الورود، کالاهای آلاینده محیط زیست و مبارزه با قاچاق کالا از جمله وظایف این سازمان است.

ناظرگمرکات گیلان یادآورشد: گمرک انزلی در سطح کشور سومین گمرک ترخیص بندی کالا است و در جهت بسترسازی برای ارائه خدمات مطلوب تر تلاش می‌ کند.