نیم میلیون زائر از جنوب آسیا امسال در حج حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرنگار اعزامی مهر، "عدنان خطیب" رئیس سازمان طواف که در مکه مکرمه سخنرانی می کرد، با اعلام این خبر افزود: سازمان حج عربستان در تلاش برای ارائه خدمات بهتر در حج سال جاری نسبت به سالهای گذشته است.

عدنان خطیب گفت که برنامه سازمان برای مراسم سال جاری عمدتا بر اساس تمایل برای تضمین حداکثر امنیت و راحتی و فراهم کردن بهترین امکانات است که این موارد مورد تاکید حرمین شریفین پادشاه عربستان و "خالد فیصل" امیر مکه بوده است.

خطیب همچنین با تاکید بر تجهیز کارکنان خدماتی این سازمان خاطرنشان کرد: سازمان حج 87 دفتر را برای فراهم کردن کمکها به زائران بازگشایی کرده است و یک هزار جوان سعودی نیز برای ایام حج از سوی این سازمان بکار گرفته شده اند و شغل به آنها داده شده است.

این مقام عربستانی همچنین از ساخت مجتمع ساختمانی 215 میلیون ریالی به وسعت 10 هزار متر مربع در مکه مکرمه خبر داد که درآمد حاصل از آن برای خدمت به زائران هزینه خواهد شد.