پیش از نشاط ملی باید رضایتمندی عمومی تقویت شود/ لزوم توسعه کیفی احزاب

سید صادق محصولی وزیر پیشنهادی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های خود درباره طرح نشاط ملی، افزایش مشارکت مردم بویژه جوانان در امور سیاسی و اجتماعی و نقش تحزب در امور مختلف پرداخت.

خبرنگار مهر از وزیر پیشنهادی کشور سئوال کرد که وزرای قبلی در برنامه خود به مسئله ایجاد نشاط ملی در کشور تاکید کردند اما این مسئله تنها در حد یک شعار باقی ماند و فرصت اجرایی شدن نیافت. آیا در برنامه های شما هم طرحی برای ایجاد نشاط ملی قراردارد و تعریف و ضرورت آن چیست ؟ محصولی پاسخ داد: نشاط ملی تنها یک شعار نیست و یکی از مقتضیات فضای اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی کشور است و با ایجاد نشاط ملی سرعت نوآوریها برای رسیدن به شکوفایی ملی چند برابر می شود .

محصولی خاطرنشان کرد : البته نباید فراموش کرد که برای نشاط ملی فراگیر در کشور باید با ظرافت و واقع بینی عمل کرد چرا که مسئله ای چند وجهی است و هربخش از اجتماع باید با در نظر گرفتن ماهیت و مطالباتشان مدنظر واقع شوند.

مشاور رئیس جمهور همچنین گفت: اما قبل از آنکه ما به نشاط ملی برسیم باید رضایتمندی عمومی را تقویت کنیم که لازمه آن تعمیم نهادهای مدنی و خدمت رسانی و افزایش مشارکت مردم در امور است که بحمدالله دولت نهم واقعا به آن معتقد است و مردم هم به سهم خود دراین رابطه متعهدانه عمل می کنند.

محصولی تأکید کرد : دراین راستا برای تعمیم نهادهای مدنی و افزایش مشارکت عمومی باید با تحول و نشاط سیاسی در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی، فضایی پویا و اطمینان بخش سیاسی در کشور ایجاد کنیم .

وزیر پیشنهادی کشور تصریح کرد : نشاط ملی همبستگی اجتماعی را تضمین و آسیبهای اجتماعی را کاهش می دهد و همانگونه که اشاره کردم سرعت پیشرفت کشور را بسیار افزایش می دهد.

وی خاطرنشان کرد : کشور ما جزو معدود جوامعی است که به تنهایی تمامی امکانات را اعم از منابع خدادادی طبیعی و نیروی انسانی با استعداد و فرهنگ غنی در خود دارد و با ایجاد نشاط ملی این ظرفیت ها به خوبی و به طور کامل استفاده می شوند و کشور در جایگاه واقعی خود در افق مدنظر سند چشم انداز قرار خواهد گرفت .

محصولی در پاسخ به سئوال دیگری درباره نگاه وی به جایگاه احزاب در کشور و نحوه تعامل با آنها در صورت تصدی پست وزیر کشور، اظهار داشت: در رابطه با مسئله احزاب و مهمتر از آن مقوله تحزب در کشور معتقدم که کارکرد یک حزب در درجه اول انعکاس، سازماندهی و تعقیب نیازها و خواسته‌های گروهها و یا طبقاتی از اجتماع است و انشاء الله تلاش می کنیم با ایجاد همدلی و همکاری میان گروهها و جناحهای مختلف سیاسی و برطرف‌ ساختن سوء ظنهای غیر واقعی، احزابی پویا و کارآمد و زیبنده نظام مردمسالاری دینی داشته باشیم .

وی افزود : تا آنجا که من اطلاع دارم بیش از 200 گروه و حزب از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته اند اما شاهدیم که بیشتر آنها یا اصلاً فعالیت ندارند و یا نزدیک انتخاباتها فعالیتهایی دارند و به نظر می رسد با همفکری و کمک خود احزاب باید این روند را آسیب شناسی کنیم .

محصولی ادامه داد: در کنار توسعه کمی احزاب باید به توسعه کیفی نیز توجه جدی شود احزابی داشته باشیم که ریشه در بطن جامعه داشته باشند و نقش تحزب در تصمیم سازیها و همگرایی ملی و ایجاد نشاط ملی را پررنگتر کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در برنامه ها و رویه وزیران گذشته کشور به مسائل نسل جوان در وزارت کشور کمتر توجه شد و لذا مسائل جوانان به عنوان وزیر پیشنهادی کشور در برنامه های شما چقدر مورد توجه است، گفت: موضوع جوانان مسئله بسیار مهمی است و من در این رابطه حرفهای زیادی دارم، اما به طورکلی در هر کشوری که به مسئله جوانان درست رسیدگی شود آن کشور در راه پیشرفت موفقیتهای بزرگی به دست خواهد آورد خصوصاً در کشوری به مانند ایران که اکثریت آن را جوانان تشکیل می دهند و این یک ظرفیت بالقوه و منحصربه فرد است که باید آن را بالفعل و هدایت کنیم .

وی همچنین تاکید کرد: جوانان نیازمند تأمین ضروریات اولیه برای نشان دادن تواناییها و استعدادهای خود هستند ضروریاتی که می توان آنها را درعرصه های تحصیل، کار و اشتغال، ازدواج، مسکن و غیره مشاهده کرد.

مشاور رئیس جمهور اضافه کرد : در برنامه های پیشنهادی برای حوزه اجتماعی وزارت کشور مسائل جوانان را به طور ویژه مورد توجه قرار داده ایم و بی شک هرچه برای رشد جوانان بسترهای مناسبی را در اختیارشان قراردهیم به همان میزان می توان امید به بهبود جامعه فردا و افزایش امید به زندگی را انتظار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برنامه ها و کارهای انجام نشده در مورد جوانان زیاد است و وزارت کشور در نقش هماهنگ کننده باید فعالتر عمل کند گفت : باید فضایی اطمینان بخش ایجاد کرد که جوانان از ورود به عرصه اجتماعی و سیاسی هراس نداشته باشند و نگریزند.



محصولی در پاسخ به این سئوال که در سند چشم انداز 20 ساله کشور، بهره وری نیروی انسانی از شاخصهای تأثیرگذار است و شما برای این مسئله در وزارت کشور چه برنامه ای دارید تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه صنایع و ماشین آلات یکی از نمادهای رشد و بهره وری در جوامع شده اند به اهمیت بهره وری نیروی انسانی کمتر توجه شده است در صورتی که صنایع و ماشین آلات در نهایت یک ظرفیت تعریف شده دارند که بیش از آن نمی توان از آنها انتظار داشت اما در برابر ظرفیتهای انسان نمی توان محدودیتی قائل شد.

وی همچنین به مهر گفت: براین اساس یکی از منابع عمده انرژی برای نظام اجتماعی، افرادند و هر فردی دربردارنده نوعی انرژی‌ است که سرمایه ای با ارزش است و با هدایت و تقویت آن می توان خلاقیت و کارآمدی و در نتیجه بهره وری را افزایش داد و به رشد و شکوفایی رسید و من معتقدم اگر بتوانیم میزان بهره وری نیروی انسانی را در مجموعه وزارت کشور که بیشترین بازه مدیران کشور را در ستاد و صف دربر می گیرد افزایش دهیم به تحولی بزرگ می رسیم و این موج به دیگر وزارتخانه ها و ارکان اجرایی کشور نیز تسری خواهد یافت.

وزیر پیشنهادی کشور در پایان خاطرنشان کرد : باید در قالب برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت در سه سطح عمومی، سازمانی و تخصصی برای این مسئله راهبردها را ترسیم کرد.