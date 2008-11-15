110در اصفهان روزانه 6500 بار زنگ می خورد

به گزارش خرنگار مهر در اصفهان، سرهنگ سید مجید خوانساری پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: البته بیش از یک هزار مورد از این تماس پیرامون مشورت یا مزاحمت است و دیگر موارد گزارشهای مردمی است.

خوانساری همچنین حضور فعال مردم در تعامل با پلیس را یکی از نقاط قوت نیروی انتظامی دانست و اظهار داشت: این تعاملات سازنده در نهایت سبب خواهد شد تا نیروی انتظامی بتواند بیش از پیش در پیشگیری از وقوع جرم اقدام نماید.

خوانساری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت نیروی انتظامی در برخورد با ارازل و اوباش اشاره کرد و ادامه داد: اکنون یکی از حساسیتهای موجود در نیروی انتظامی در برخورد با این گروه بوده و تمام توان خود را برای برخورد با این افراد به کار برده ایم.

خوانساری همچنین یادآور شد: نیروی انتظامی استان اصفهان توانسته در تمام موارد در برخورد با جرم و جنایت فعال و پویا عمل کند جزء یک مورد و آن نیز سرقت طلاجات از کودکان خردسال است.

وی در بخش پایانی سخنان خود به خانواده های کودکان هشدار داد که نسبت کودکان خود توجه بیشتری داشته و از خروج آنان از منزل با طلای محسوس جلوگیری کنند.