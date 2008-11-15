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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

110در اصفهان روزانه 6500 بار زنگ می خورد

110در اصفهان روزانه 6500 بار زنگ می خورد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس استان اصفهان با اشاره به اینکه خوشبختانه حساسیت مردم اصفهان در سطح بالایی قرار گرفته است گفت: روزانه بیش از 6500بار 110در شهرستان اصفهان زنگ می خورد.

به گزارش خرنگار مهر در اصفهان، سرهنگ سید مجید خوانساری پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: البته بیش از یک هزار مورد از این تماس پیرامون مشورت یا مزاحمت است و دیگر موارد گزارشهای مردمی است.

خوانساری همچنین حضور فعال مردم در تعامل با پلیس را یکی از نقاط قوت نیروی انتظامی دانست و اظهار داشت: این تعاملات سازنده در نهایت سبب خواهد شد تا نیروی انتظامی بتواند بیش از پیش در پیشگیری از وقوع جرم اقدام نماید.

خوانساری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت نیروی انتظامی در برخورد با ارازل و اوباش اشاره کرد و ادامه داد: اکنون یکی از حساسیتهای موجود در نیروی انتظامی در برخورد با این گروه بوده و تمام توان خود را برای برخورد با این افراد به کار برده ایم.

خوانساری همچنین یادآور شد: نیروی انتظامی استان اصفهان توانسته در تمام موارد در برخورد با جرم و جنایت فعال و پویا عمل کند جزء یک مورد و آن نیز سرقت طلاجات از کودکان خردسال است.

وی در بخش پایانی سخنان خود به خانواده های کودکان هشدار داد که نسبت کودکان خود توجه بیشتری داشته و از خروج آنان از منزل با طلای محسوس جلوگیری کنند.

کد مطلب 783264

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