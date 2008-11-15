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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۶

سردار احمدی مقدم:

نمی توان به کاهش روند کشت مواد مخدر در افغانستان خوشبین بود

نمی توان به کاهش روند کشت مواد مخدر در افغانستان خوشبین بود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مسائل افغانستان نشان می دهد که نمی توان به کاهش روند کشت مواد مخدر در افغانستان خوشبین بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر احمدی مقدم در همایش دبیران شوراهای هماهنگی سراسر کشور با اشاره به رویکرد جدید آمریکا و ناتو در افغانستان افزود: افغانستان به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک در حوزه مواد مخدر به عنوان تهدیدی علیه کشورهای همسایه مطرح است و این عامل باعث می شود تا جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بیشتری در مرزهای شرقی داشته و ضمن اولویت دادن به کار پیشگیری و فرهنگی از حوزه های مقابله ای و درمانی نیز غافل نشویم.

مشاوررئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید برکاهش بیست درصدی جمعیت معتاد تا پایان برنامه پنجم توسعه، از اثر بخشی برنامه ها در حوزه های پیشگیری، درمان و مقابله با عرضه مواد مخدر خبر داد و گفت: مهمترین  اثر بخشی کار ستاد مبارزه با مواد مخدر کاهش ورودی به جمعیت اعتیاد است.

احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود به اجتماعی کردن موضوع مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: توسعه اقدامات اجتماعی و به صحنه آوردن مردم کمک بسیار مهمی برای یک برنامه منسجم متوازن بوده و تمام آحاد جامعه را به تعامل مثبت با نهادهای دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر وا می دارد.

کد مطلب 783265

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