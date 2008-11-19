جزئیات کنفرانس آرشیوهای ملی کشورهای آسیایی در ایران

فریبا فرزام مدیرکل اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هماهنگیها برای برگزاری کنفرانس 2009 شعبه جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیوها (سواربیکا) در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم سال آینده با موفقیت این کنفرانس را در کتابخانه ملی کشورمان در تهران برگزار کنیم.
وی با اشاره به عدم حضور جدی ایران در حوزه فعالیت آرشیوی در سالهای اخیر افزود: ایران بیش از یک دهه است که حضوری جدی ایران در این اجلاس نداشته و این کنفرانس را میزبانی نکرده است. ایران تنها در سالهای 1989 و 1997 میزبان آن بوده و این در حالی است که کشورمان رئیس شعبه منطقه جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیوهاست.
فرزام اضافه کرد: تا به حال در کشور ما اهمیت کمی به مقوله آرشیو داده شده و کمتر همایشی با موضوع آرشیو و سند برگزار شده است لذا ما با برگزاری این کنفرانس قصد داریم جذابیت این مقوله را به مردم نشان دهیم و حتی کسانی را که به شیوه ای شخصی کارهای مرتبط با آرشیو میکنند و احیاناً آرشیوهای خانوادگی در دست دارند با خود همراه کنیم.
مدیرکل اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه افزود: بر همین اساس و برای جبران خلاء 10 ساله اخیر، اواسط سال جاری میلادی هیئتی از ایران به ریاست علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اجلاس 2007 ایکا در کوالالامپور مالزی حضور یافت و در حاشیه این اجلاس پیشنهاد خود را برای میزبانی اجلاس آتی مطرح کرد که مورد موافقت اعضا قرار گرفت و تصمیم بر این شد که اجلاس آتی در ایران برگزار شود.
عضو هیئت علمی این کنفرانس گفت: با توجه به اینکه در تقویم رسمی کشورمان روز 17 اردیبهشت به نام روز اسناد ملی نامگذاری شده و یک همایش ملی آرشیوی با عنوان "آرشیو برای همه" از 15 تا 17 اردیبهشت ماه 88 در تهران برگزار می شود تصمیم بر این شد که اجلاس سورابیکا همزمان با همایش آرشیو ملی در طی این روزها برگزار شود.
فرزام تاکید کرد: قرار است سایت سورابیکا هم در سال آینده همزمان با کنفرانس 2009 شعبه جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیوها دوزبانه شود. این سایت در حال حاضر به زبان انگلیسی فعالیت می کند و قرار است از اردیبهشت ماه سال آتی بخش فارسی آن هم راه اندازی شود.
به گفته فرزام رؤسای آرشیوهای ملی کشورهای هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نپال، بوتان، بنگال غربی و ایران به همراه یک نفر از بهترین آرشیویستهاشان در این اجلاس حضور خواهند یافت.
مدیرکل اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین با تاکید بر اهمیت فعالیت شورای جهانی آرشیوها، گفت: شورای جهانی آرشیوها در حال حاضر دارای 1300 عضو از بیش از 190 کشور جهان است. ما قصد داریم از رئیس شورای جهانی آرشیوها و "راس کیپس" رئیس آرشیو ملی استرالیا - که همزمان عهده دار سمت قائم مقامی شورای جهانی آرشیوهاست - برای حضور در این اجلاس دعوت به عمل آوریم.
هدف از برگزاری نخستین همایش ملی آرشیوی ایران "آرشیو برای همه" که آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات آن 15/9/1387
و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات هم 1/12/1387 است، دانشافزایی در حوزه آرشیوداری، همگرایی و همکاری هر چه بیشتر آرشیوها و امکان تدوین نظام ملی آرشیوی در کشور عنوان شدهاست.
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