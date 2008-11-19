جزئیات کنفرانس آرشیوهای ملی کشورهای آسیایی در ایران

فریبا فرزام مدیرکل اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هماهنگیها برای برگزاری کنفرانس 2009 شعبه جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیوها (سواربیکا) در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم سال آینده با موفقیت این کنفرانس را در کتابخانه ملی کشورمان در تهران برگزار کنیم.

وی با اشاره به عدم حضور جدی ایران در حوزه فعالیت آرشیوی در سالهای اخیر افزود: ایران بیش از یک دهه است که حضوری جدی ایران در این اجلاس نداشته و این کنفرانس را میزبانی نکرده است. ایران تنها در سالهای 1989 و 1997 میزبان آن بوده و این در حالی است که کشورمان رئیس شعبه منطقه جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیوهاست.

فرزام اضافه کرد: تا به حال در کشور ما اهمیت کمی به مقوله آرشیو داده شده و کمتر همایشی با موضوع آرشیو و سند برگزار شده است لذا ما با برگزاری این کنفرانس قصد داریم جذابیت این مقوله را به مردم نشان دهیم و حتی کسانی را که به شیوه ای شخصی کارهای مرتبط با آرشیو می‌کنند و احیاناً آرشیوهای خانوادگی در دست دارند با خود همراه کنیم.

مدیرکل اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه افزود: بر همین اساس و برای جبران خلاء 10 ساله اخیر، اواسط سال جاری میلادی هیئتی از ایران به ریاست علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اجلاس 2007 ایکا در کوالالامپور مالزی حضور یافت و در حاشیه این اجلاس پیشنهاد خود را برای میزبانی اجلاس آتی مطرح کرد که مورد موافقت اعضا قرار گرفت و تصمیم بر این شد که اجلاس آتی در ایران برگزار شود.