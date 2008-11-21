غلامعلی طاهری به خبرنگار مهر گفت: یکی از بخش‌های اصلی جشنواره تجسمی فجر همایش است که قصد داریم در آن با توجه به نیاز نقد و بررسی هنر 30 ساله انقلاب، تاریخ هنر تجسمی معاصر را مکتوب کنیم. برای این بخش از پنج هنرمند خارجی در کنار هنرمندان و صاحبنظران ایرانی می‌خواهیم نظرات خود را در این رابطه ارائه کنند و در همایش جشنواره فجر حضور یابند.

وی ادامه داد: برای بهره‌گیری از نظرات هنرمندان خارجی از شخصیت‌هایی دعوت می‌کنیم که در سال‌های اخیر تحقیقات و پژوهش‌های بسیار درباره هنر ایران داشته‌اند. ناصر پلنگی چند هنرمند از مکزیک، مسعود شجاعی طباطبایی هنرمندی از آمریکا و فرزاد ادیبی هنرمندی از فرانسه معرفی کرده‌اند که مشغول رایزنی با آنها هستیم.

دبیر جشنواره تجسمی فجر درباره کارگاههای آموزشی جشنواره نیز گفت: در یکماه برپایی جشنواره گالری 9 موزه هنرهای معاصر به بخش کارگاه اختصاص دارد. در این برنامه با دعوت از هنرمندان صاحب‌سبک و پیشکسوت هر سه روز یکبار یک هنرمند در این کارگاه به خلق اثر بپردازد. دبیر این بخش در حال بررسی و دعوت از هنرمندان است.

طاهری درباره زمان کم باقیمانده برای برگزاری جشنواره گفت: درست است که زمان بسیار کمی تا جشنواره تجسمی فجر مانده، اما در بخش‌هایی مانند پوستر، عکس یا کاریکاتور زمان کم نیست. حتی یک هنرمند نقاش هم برای آفرینش یک اثر با کیفیت یک هفته تا 10 روز بیشتر زمان نیاز ندارد.

وی افزود: فقط در هنرهای حجمی زمان کمی داریم و جا داشت پیش از فراخوان اصلی فراخوان این بخش را منتشر می‌کردیم. ما برای جشنواره قصد داریم از آثار جدید هنرمندان بهره‌مند شویم. اما با توجه به زمان کم جشنواره استفاده از آثار گذشته نیز با سیاست‌های ما مغایرت ندارد.

این هنرمند درباره موضوع فراخوان جشنواره گفت: ما دو موضوع امید به آینده و سی‌امین سالگرد انقلاب را برای جشنواره در نظر گرفتیم. اما دبیران بخش‌های مختلف پیشنهادهایی داشتند. مثلا در نقاشی موضوع نور و در پوستر خلیج فارس مطرح شد. اما در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری تصمیم گرفتیم برای پرهیز از پراکندگی جشنواره با دو موضوع اصلی برگزار شود.

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن تا 12 اسفندماه در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران و مجموعه فرهنگی هنری انقلاب اسلامی ـ برج آزادی برگزار می‌شود.