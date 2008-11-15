فرقه های وهابیت و بهائیت از سوی رژیم صهیونیستی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام حجت الله فاضلی پیش از ظهر شنبه در جلسه ای که با حضور بسیجیان در محل بسیج سپاه شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد، اظهار داشت: هر دواین فرقه ها از دست پروردهای استکباربوده که در ممالک اسلامی برای مبارزه علیه اسلام پی ریزی شده است.

وی با تشریح برنامه ها و اهداف این فرقه ها گفت: بهائیت درقالب به انحراف کشاندن عقاید مهدویت در بین تشیع و وهابیت با اهداف محدود کردن سنت نبوی در بین اهل سنت به وجود آمده است.

فاضلی افزود: در زمانهای قبل بهائیت را روسیه تزاری و وهابیت رابریتانیای کبیر حمایت می کردند که درسالهای اخیر رژیم اشغالگرصهیونیستی هر دو فرقه را حمایت کرده و تحت پوشش خود قرار داده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی در ادامه نقش بسیجیان را در خنثی کردن توطئه های دشمن بسیار مهم و ضروری عنوان و خاطر نشان کرد: بسیجیان در سراسر کشور می توانند با آشنایی با اهداف این فرقه ها در راستای خنثی سازی برنامه های آنها نقش بسزایی داشته باشند.