صادرات 50 هزار تن سیب زمینی از همدان

فیصل مرداسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان از صادرات 50 هزار تن از محصول سیب زمینی پاییزه همدان به خارج کشور در نیمه دوم سال جاری خبر داد‌ و افزود: در حال حاضر بیشترین حجم تقاضا برای محصول سیب زمینی از سوی عراق است و امسال تاکنون حدود 140 هزار تن از این محصول به کشور عراق صادر شده است‌.

مرداسی اقدام دولت در افزایش قیمت خرید تضمینی سیب زمینی را موثر دانست و اظهار داشت‌: با این اقدام حمایتی که انگیزه بالایی برای صادرات این محصول ایجاد می کند، انتظار می رود دولت بازار عراق را تنها مقصد صادراتی سیب زمینی خود نداند‌.

وی گفت‌: بازارهای کویت و ترکیه نیز می تواند بازارهای جدیدصادراتی محصول سیب زمینی همدان و سایر نقاط کشور باشد‌.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان ابراز امیدواری کرد: بیش از ارقام اعلام شده ،محصول سیب زمینی از همدان به خارج از کشور صادر شود‌.

مرداسی اظهار داشت: پاییز امسال بیش از 400 هزار تن سیب زمینی تابستانه در همدان برداشت شد که از این میزان حدود 140 هزار تن صادر شده است‌.