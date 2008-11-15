به گزارش خبرنگار مهر، "استاد و فرمانده" با نام اصلی "استاد و فرمانده: آخر دنیا" تولید سال 2003 آمریکا و مدت زمان آن 138 دقیقه است. این فیلم را پیتر ویر بر مبنای رمان‌هایی نوشته پاتریک اوبراین کارگردانی کرد.

پل بتانی، جیمز دارسی، ادوارد وودال و کریس لارکین دیگر بازیگران "استاد و فرمانده" هستند که داستان آن سال 1805 و زمانی روی می‌دهد که اروپا به اشغال نیروهای ناپلئون درآمده و تنها نیروی دریایی بریتانیا مانع پیشروی کامل اوست.

در این بین در آب‌های آمریکا ناخدا جک اُبری فرمانده کشتی سورپرایز ماموریت دارد کشتی فرانسوی اشرون را که منطقه را زیر نظر دارد تسخیر یا غرق کند. "استاد و فرمانده" در 10 رشته نامزد اسکار بود و جوایز فیلمبرداری و تدوین صدا را برد.

این فیلم با 150 میلیون دلار ساخته شد و فروش جهانی آن 210 میلیون دلار بود. کارگردان "استاد و فرمانده" متولد 1944 سیدنی است و برای "شاهد"، "انجمن شاعران مرده"، "کارت سبز"، "نمایش ترومن" و "استاد و فرمانده" شش بار نامزد اسکار بوده است.