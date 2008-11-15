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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷

تشکیل 50 پرونده موقوفه خواری در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: 50 پرونده پیرامون موقوفه خواری در استان همدان تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام علی‌محمد عبداللهی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه متأسفانه در عصر کنونی موقوفه‌خواری یکی از معضلات اصلی پیش روی ماست، اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده 10 فقره از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده است و حکم علیه آن‌ها صادر شده است.

وی میزان بدهی دستگاه‌های دولتی به اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان را 13 میلیارد تومان ذکر کرد و با اشاره به اینکه سازمان آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، نیروهای مسلح و سازمان تربیت بدنی بیشترین بدهکاری را در این زمینه دارند، اظهار داشت: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده روی هم رفته افزون بر یک میلیارد تومان است.

عبداللهی نیا زمین‌های زراعی و احداث ساختمان‌های دولتی در زمین‌های وقفی را از موقوفات برشمرد و گفت: آرامگاه باباطاهر عریان همدانی موقوفه بوده است و درآمد حاصل از آن، به اشتباه صرف میراث فرهنگی شده است.

وی تصریح کرد: استان همدان به لحاظ رتبه‌بندی در تعداد موقوفات از استان‌های مطرح کشور است و در این استان، شهرستان ملایر با 67 و نیم درصد و دارا بودن بزرگ‌ترین موقوفه استان (موقوفه سیف‌الدوله) بیشترین سهم را دارد.

عبداللهی درآمد موقوفات شهرستان ملایر در نیمه نخست سال جاری را 700 میلیون تومان و در کل استان را یک میلیارد و 200 میلیون تومان ذکر کرد و با بیان اینکه اجرای نیت واقف اصلی‌ترین هدف است، تصریح کرد: بزودی ستاد احیا موقوفات در همدان ایجاد می شود.

کد مطلب 783277

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