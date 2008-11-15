تولید نرم افزاری که توانایی خواندن ذهن انسان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعات جدید هر فرد سخنگو و هر صدایی قادر به خلق اثر عصبی و منحصر به فردی در قشر مخ شنونده - قشری که عملکرد شنوایی انسان را به عهده دارد - خواهد بود.

با توجه به این اثر، محققان هلندی نرم افزار جدیدی را طراحی و تولید کرده اند که با اسکن مغز شنونده، سخنان شنیده شده توسط فرد را رمز گشایی کرده و عکس العمل های بعدی وی را تعیین می کند.

به گفته محققان این اولین باری است که طی مطالعات قادر به تمیز دادن دو صدای خاص از طریق مغز انسان و تعیین عملکرد مغز نسبت به سیگنال صوتی دریافتی شده اند.

برای آزمایش این نرم افزار، عصب شناسان با استفاده از سیستم تصویر برداری FMRI موفق به پیگیری فعالیتهای مغزی در 7 داوطلب هنگام گوش دادن به سه منبع مختلف صوتی که در حال ادای اصواتی ساده بودند، شدند.

عصب شناسان بر این باورند که آثار به جامانده از اصوات بر قشر مخ این افراد را می توان برای رمز گشایی فعالیتهای در حال وقوع و عکس العمل فرد نسبت به سیگنال دریافت شده و همچنین تعیین شخص سخنگو و مطالبی که در حال ادا شدن هستند مورد استفاده قرار داد.

بر اساس گزارش زی نیوز، محققان بر این باورند که موفق به تولید ابزار شناسایی کلامی و شنوایی شده اند که عملکرد آن به طور کامل با فعالیتهای مغزی افراد در ارتباط است.

بهترین برنامه ای که تا به حال برای خواندن ذهن افراد بر اساس فعالیتهای مغزی آنها تولید شده است، برنامه ای است که برای تشخیص تفاوت انواع اصوات ایجاد شده توسط انسانها و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد.