امام جمعه دامغان از عدم پیشرفت پروژه های سفر ریاست جمهوری انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، نماینده ولی فقیه در دامغان صبح امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی دامغان گفت: شهرستان دامغان دارای مشکلات زیادی بوده و تاکنون درباره حل مشکلات و وعده های داده شده اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: برای راه اندازی موزه دامغان که چندین سال قول پیگیری آن از سوی مسئولین داده شده است، اقدامی صورت نگرفته است.

به گفته وی در سفر ریاست جمهوری، احداث استادیوم پنج هزار نفری دامغان مصوب شد که تاکنون پس از گذشت یک سال هنوز زمین آن واگذار نشده است.

نماینده ولی فقیه دامغان ادامه داد: باید تلاش کنیم روز به روز وحدت را تقویت کنیم و رضایت مردم را جلب کنیم.

وی با تاکید بر استفاده بودجه در پروژه های مهم و با اهمیت در شهرستان گفت: بودجه را در انجام پروژه های مهم و اساسی مصرف کنند و از مصرف بودجه در امور بیهوده بپرهیزند.