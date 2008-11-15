  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

برای پاسخ به نمایندگان؛

وزیران کشاورزی، رفاه و نفت این هفته به مجلس می روند

وزیران کشاورزی، رفاه و نفت این هفته به مجلس می روند

وزیران جهادکشاورزی، رفاه و نفت برای پاسخ به سئوال نمایندگان و ارائه گزاش این هفته در کمیسیونهای تخصصی مجلس حاضر می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دوشنبه 27 آبان ماه با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارشی از آموزش و تحقیقات در وزارت جهاد کشاورزی ارائه خواهد کرد.

عبدالرضا مصری وزیر رفاه دوشنبه برای پاسخ به سئوال قاضی پور نماینده ارومیه و دو سئوال زاکانی نماینده تهران به کمیسیون احتماعی مجلس می رود.

غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز سه شنبه 28 آبان ماه برای پاسخ به سئوال عزتی نماینده دهلران در کمیسیون صنایع ومعادن حضور می یابد.

اعضای کمیسیون عمران نیز سه شنبه با محمد جهرمی وزیر کار و اموراجتماعی جلسه مشترکی خواهند داشت که این جلسه در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.

کد مطلب 783294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها