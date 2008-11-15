وزیران کشاورزی، رفاه و نفت این هفته به مجلس می روند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دوشنبه 27 آبان ماه با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارشی از آموزش و تحقیقات در وزارت جهاد کشاورزی ارائه خواهد کرد.

عبدالرضا مصری وزیر رفاه دوشنبه برای پاسخ به سئوال قاضی پور نماینده ارومیه و دو سئوال زاکانی نماینده تهران به کمیسیون احتماعی مجلس می رود.

غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز سه شنبه 28 آبان ماه برای پاسخ به سئوال عزتی نماینده دهلران در کمیسیون صنایع ومعادن حضور می یابد.

اعضای کمیسیون عمران نیز سه شنبه با محمد جهرمی وزیر کار و اموراجتماعی جلسه مشترکی خواهند داشت که این جلسه در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.