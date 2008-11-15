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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

نشست "دراماتورژی" خاکی لغو شد

نشست "دراماتورژی" خاکی لغو شد

سومین نشست ماهانه دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی که قرار بود با موضوع دراماتورژی و سخنرانی محمدرضا خاکی 26 آبان برگزار شود، لغو شد.

نیما دهقان مجری این طرح به خبرنگار مهر گفت: این نشست قرار بود ساعت 17 فردا یکشنبه 26 آبان در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شود که متأسفانه به دلیل تراکم کاری آقای خاکی لغو شد. به دلیل برنامه‌ریزی‌های انجام شده امکان برگزاری نشست دراماتورژی در زمانی دیگر بسیار کم است.

وی افزود: چهارمین نشست ماهانه دفتر انتشارات و پژوهش نیز 26 آذرماه با موضوع تئاتر ملی و بین‌المللی با حضور نغمه ثمینی ساعت 17 در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

پیش از این دو نشست فرمالیسم در تئاتر کشور توسط قطب‌الدین صادقی و ترجمه تئاتر در ایران توسط حسن ملکی برگزار شده بود.

کد مطلب 783297

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