شرکتهای بیمه 300 هزار تومانی خسارت مالی بدون کروکی پرداخت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان امروز در نشستی با خبرنگاران با تشریح ابعاد مختلف " قانون جدید شخص ثالث" گفت: براساس برنامه ریزیهای جدید، شرکتهای بیمه از ابتدای آذر ماه تا پایان سال جاری 300 هزار تومان برای خسارتهای مالی بدون کروکی بر اساس بیمه نامه های معتبر پرداخت خواهند کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: همچنین با توجه به اینکه کامیونها و اتوبوسها نمی توانند در سطح شهر تردد داشته باشند، خسارتهای پرداختی به آنها با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.

به گفته وی براساس قانون جدید شخص ثالث حداکثر خسارتهای مالی 2.5 درصد دیات باید باشد که این رقم در سال جاری و براساس حق بیمه های جدید صادر شده، حدود یک میلیون و 340 هزار تومان برای خسارتهای مالی بدون کروکی است.

فرشباف با اشاره به اینکه میزان خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در بخش خسارت مالی بدون کروکی 100 هزار تومان بوده است، افزود: بیمه دیه نیز در ماههای عادی 40 میلیون تومان و در ماههای حرام 53 میلیون و 500 هزار تومان است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 88 ارزیابان خسارت به طور مستقل تا سقف تعهدات مالی شرکتهای بیمه و بیمه گذاران مسئولیت تشخیص مقصر و میزان خسارات را برعهده خواهند گرفت.

رئیس شورای عالی بیمه از تشکیل شرکتهای ارزیاب خسارت از ابتدای سال آتی به منظور تنظیم کروکی و تشخیص مقصر خبرداد و افزود: 20 تا 30 درصد از کروکی های تقلبی است، به همین منظور نیز این شرکتها تشکیل می شوند.

فرشباف ماهریان به کاهش تعداد کشته ها و خسارات جاده ای اشاره کرد و افزود: بدون احتساب خودروهای فرسوده 95 درصد از خودروهای سواری از پوشش بیمه برخوردار هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است، طرح پرداخت دیه کامل از محل صندوق بیت المال (صندوق تامین خسارتهای بدنی) گسترش یابد، به نحوی که افرادی که دارای بیمه نامه نبوده و در تصادف مقصر باشند و امکان پرداخت دیه نداشته باشند، می توانند از منابع این صندوق استفاده نمایند.

به گفته وی در سال گذشته و جاری به هزارو 457 نفر از محل این صندوق دیه کامل پرداخت شده که قرار است این تعداد به دو هزار نفر افزایش یابد، همچنین با اصلاح مقررات صندوق و افزایش درآمدها با الزامی شدن قانون اجباری مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث میزان تعداد پرداخت دیه افزایش می یابد.

فرشباف اظهارداشت: قرار است درآمدهای صندوق از سه به پنج درصد افزایش یابد، همچنین 20 درصد از جرایم راهنمایی و رانندگی و 20 درصد از پرداختهای قوه قضائیه به این صندوق اختصاص خواهد یافت.

فرشباف گسترش بیمه نامه های مختلف، صدور بیمه نامه های جدید و افزایش پرتفوی این بیمه نامه ها را از برنامه های ماه آینده بیمه مرکزی عنوان کرد واز تشکیل بیمه اتکایی خصوصی در کشور توسط بیمه پاسارگاد و پارسیان و همکاری سایر شرکتهای بیمه و بانکها با سرمایه 200 میلیارد تومان خبرداد.

وی گفت: به منظور افزایش پوشش بیمه طرحهایی همچون خروج خودروهای فرسوده که امکان بیمه شدن آنها وجود ندارد و همچنین صدور بیمه نامه همزمان با تعویض پلاک موتورسیکلت انجام می شود.

وی همچنین به لایحه افزایش سرمایه نیم میلیارد دلاری بیمه مرکزی اشاره کرد و افزود: همچنین پیشنهاد می شود بر اساس لایحه ای دیگر یک میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به منظور جبران خطرات احتمالی ناشی از بحران مالی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مجامع شرکتهای بیمه برگزار شده است، از برگزاری مجمع بیمه مرکزی در هفته آتی خبرداد و سود حاصله از حق بیمه ها را در سال گذشته 5 درصد، سود صاحبان سهام کل شرکتهای بیمه را 17 درصد و سود مربوط به حق بیمه ها در بازار دولتی را سه درصد عنوان کرد.