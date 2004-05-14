اميني: در مورد حضور يا عدم حضور ميران تصميم مي گيريم

عليرضا اميني مدير تيم هاي ملي جودو در مورد علت آسيب ديدگي ميران به خبرنگار " مهر " گفت: ميران از ناحيه آرنج دست احساس ناراحتي مي كند و در صورتيكه پزشك تيم تشخيص دهد وي در اين مسابقات به ميدان نخواهد رفت.

اميني در مورد اينكه آيا ميران در تهران آسيب ديده يا آلماتي خاطر نشان كرد: اين آسيب ديدگي مربوط به تمرينات تهران است ولي اين مشكل رو به بهبودي بود ووي مشكلي نداشت اما درجلسه تمريني كه در آلماتي داشتيم ناحيه آسيب ديده دچار كشيدگي شد كه باعث ابهام درحضور ميران در مسابقات شده است. البته هنوز زمان داريم و با توجه به نظر پزشك تيم و وضعيت وزن آزاد در مورد حضور يا عدم حضور او تصميم خواهيم گرفت.

اميني درمورد وضعيت تيم و اضافه وزن نفرات اظهار داشت : تمامي اعضاي تيم غير از ميران در وضعيت خوبي قرار دارند. سبك وزنها وزن اضافه خود را طبق برنامه كم مي كنند و در كل هيچ مشكلي نيست ومنتظر آغاز مسابقات هستيم تا كار را شروع كنيم.