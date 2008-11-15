درخواست سفیر جدید استرالیا برای گسترش روابط تجاری ایران و استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مارک اینس براون پیش از ظهر امروز در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان افزود: در زمینه گسترش روابط تجاری استرالیا با ایران آماده هر گونه همکاری و برقراری ارتباط صنعتی و اقتصادی خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص وضعیت اقتصادی کشور استرالیا گفت: در شرایط فعلی بازار بورس استرالیا چون بسیاری از کشورها سقوط کرده و ارزش دلار استرالیا در مقایسه با آمریکا در دو ماه گذشته تا 30 درصد افت داشته است.

سفیر استرالیا در ایران همچنین یادآور شد: در ماههای اخیر تا کنون دو مرتبه نرخ بهره بانکی 25/1 درصد در استرالیا کاهش پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از مسئله هسته ای ایران ابراز نگرانی کرد.

سفیر استرالیا در ایران همچنین به سفر اخیر شهردار تهران به کشورش اشاره کرد و گفت: سفر محمدباقر قالیباف به این کشور باعث شد تا مباحث زیادی میان مسئولین مطرح شود.

براون در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در استرالیا و تهران از ویژگیهای فرهنگی، تجاری و اقتصادی اصفهان بسیار شنیده بودم بر آن شدم تا به این استان سفر کنم و جای بسی خوشحالی است که با فعالان اقتصادی در این شهر آشنا می شوم.

اصفهان دومین قطب صنعتی کشور است

در بخش دیگری از این نشست رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: اصفهان بعد از تهران بزرگترین قطب صنعتی کشور است.

محمود اسلامیان تصریح کرد: به طور کلی 70 درصد از فولاد ایران در اصفهان تولید می شود.

وی همچنین اظهار داشت: این استان در زمینه قطعه سازی، ساخت ماشین آلات، تهیه مواد غذایی و صنایع سنگ از فعال ترین قطبهای تولید به شمار می رود و زمینه های رشد و توسعه اقتصاد به خوبی در اصفهان وجود دارد.

اسلامیان در بخش پایانی سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از تعامل اقتصادی اصفهان با دیگر کشورها خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا با معرفی ویژگی های صنعتی و اقتصادی در اصفهان و بررسی شرایط تبادل تجاری، گسترش مناسبات خود با کشور استرالیا را نیز برقرار نماییم.