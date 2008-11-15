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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۴۸

شرکت ملی گاز ایران:

گاز مشترکان پرمصرف را قطع می کنیم

گاز مشترکان پرمصرف را قطع می کنیم

شرکت ملی گاز ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به ضوابط جدید محاسبه گازبها، مشترکانی که خارج از الگوی مصرف، گاز مصرف کنند در ابتدا جریمه شده و در صورت ادامه روند افزایشی، گاز آنان قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران آمده است: مشترکان خانگی که کمتر از الگوی تعیین شده، گاز مصرف کنند مشمول تعرفه تشویقی خواهند شد و صرفا به ازای هر مترمکعب 45 ریال پرداخت خواهند کرد.

این شرکت توضیح داده است: برای مثال در شهر تهران، مشترکانی که روزانه کمتر از 7 مترمکعب گاز مصرف کنند، مشمول تعرفه تشویقی خواهند شد. همچنین مشترکانی که مصرف گاز آنها روزانه بیش از 22 مترمکعب باشد، مشمول جریمه می شود و در صورت ادامه تداوم مصرف بیش از حد با قطع گاز مواجه خواهند شد.

اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران می افزاید: اداره‌ها، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، اماکن و داویر دولتی مکلفند نسبت به تنظیم دمای محیط اداری تا حداکثر 20 درجه سانتیگراد و خاموش کردن سامانه های حرارتی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل اقدام کنند.

برهمین اساس، بازرسان شرکت ملی گاز ایران به دوایر مذکور مراجعه و در صورت مشاهده تخطی از این دستورالعمل، جریان گاز اداره‌ها و سازمانهای متخلف را به طور کامل قطع خواهد کرد.

کد مطلب 783305

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