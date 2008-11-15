گاز مشترکان پرمصرف را قطع می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران آمده است: مشترکان خانگی که کمتر از الگوی تعیین شده، گاز مصرف کنند مشمول تعرفه تشویقی خواهند شد و صرفا به ازای هر مترمکعب 45 ریال پرداخت خواهند کرد.

این شرکت توضیح داده است: برای مثال در شهر تهران، مشترکانی که روزانه کمتر از 7 مترمکعب گاز مصرف کنند، مشمول تعرفه تشویقی خواهند شد. همچنین مشترکانی که مصرف گاز آنها روزانه بیش از 22 مترمکعب باشد، مشمول جریمه می شود و در صورت ادامه تداوم مصرف بیش از حد با قطع گاز مواجه خواهند شد.

اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران می افزاید: اداره‌ها، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، اماکن و داویر دولتی مکلفند نسبت به تنظیم دمای محیط اداری تا حداکثر 20 درجه سانتیگراد و خاموش کردن سامانه های حرارتی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل اقدام کنند.

برهمین اساس، بازرسان شرکت ملی گاز ایران به دوایر مذکور مراجعه و در صورت مشاهده تخطی از این دستورالعمل، جریان گاز اداره‌ها و سازمانهای متخلف را به طور کامل قطع خواهد کرد.