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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

‌43 میلیون شاخه بید قرمز در محلات تولید شد

‌43 میلیون شاخه بید قرمز در محلات تولید شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات با اشاره به اینکه برداشت شاخه های بید قرمز از درخچه های زینتی در شهرستان محلات شروع شده گفت: ‌سالانه 43 میلیون و 500 هزار شاخه بید قرمز در این شهرستان تولید می‌شود.

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سال گذشته از 43 میلیون و 500 هزار شاخه بید قرمز بیش از 19 میلیون و 500 هزار شاخه آن به ارزش پنج میلیون دلار به کشورهای ژاپن، هلند، تایوان و انگلستان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال نیز در مجموع 58 میلیون شاخه بید قرمز از سطح 75 هکتار اراضی زیر کشت این محصول برداشت خواهد شد، تصریح کرد: از این میزان برداشت 28 میلیون شاخه در کشور توزیع و بقیه به کشورهای ژاپن، هلند و تایوان به ارزش هفت میلیون دلار صادر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: صادرات بید قرمز از سال 81 در شهرستان محلات آغاز شد و مصرف کنندگان اروپایی هر ساله استقبال خوبی از آن داشته اند.

صفری افزود: در شهرستان محلات 250 نفر به صورت دائم و فصلی در امر و تولید بسته ‌بندی و صادرات بید قرمز فعالیت می‌ کنند. 

وی اظهار کرد: بید قرمز به صورت درختچه ‌ای در اندازه ‌های مختلف تا یک متر در 55 هکتار از زمین‌ های این شهرستان کشت می‌ شود و تا قبل از سال 1380 این گیاه تنها یکی از خوراک‌ های دامی بوده است.

کد مطلب 783306

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