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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

همکاری دادشکر با ستاد بحران شهرداری تهران

همکاری دادشکر با ستاد بحران شهرداری تهران

حسن دادشکر از اجرای نمایش "دل‌پیچه‌های زمین" برای ستاد بحران شهرداری تهران در بوستان‌های شهر خبر داد.

این کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: طبق قراری که با ستاد بحران شهرداری تهران گذاشتیم قرار است نمایش "دل‌پیچه‌های زمین" را از این هفته در بوستان‌های تهران به صورت میدانی اجرا کنیم.

دادشکر افزود: نگارش، طراحی و کارگردانی نمایش را خودم انجام دادم. این نمایش در رابطه با آگاهی دادن به شهروندان تهرانی در مواقع بروز زلزله و حضور در ستاد کمک‌های اضطراری طراحی شده است.

نمایش "دل‌پیچه‌های زمین" با حضور بازیگرانی چون حسین شفیعی و امیر حصیبی با مدت زمان 20 دقیقه روزهای پنجشنبه هر هفته در یکی از بوستان‌های تهران اجرا می‌شود.

کد مطلب 783307

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