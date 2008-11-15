همکاری دادشکر با ستاد بحران شهرداری تهران

این کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: طبق قراری که با ستاد بحران شهرداری تهران گذاشتیم قرار است نمایش "دلپیچههای زمین" را از این هفته در بوستانهای تهران به صورت میدانی اجرا کنیم.
دادشکر افزود: نگارش، طراحی و کارگردانی نمایش را خودم انجام دادم. این نمایش در رابطه با آگاهی دادن به شهروندان تهرانی در مواقع بروز زلزله و حضور در ستاد کمکهای اضطراری طراحی شده است.
نمایش "دلپیچههای زمین" با حضور بازیگرانی چون حسین شفیعی و امیر حصیبی با مدت زمان 20 دقیقه روزهای پنجشنبه هر هفته در یکی از بوستانهای تهران اجرا میشود.
نظر شما