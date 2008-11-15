محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این نانوائی ها برای آمادگی در صورت قطع گاز به استفاده از سوخت دوم مجهز شده اند.

به گفته وی، برای افزایش آمادگی نانوایی‌ها و سنجش این آمادگی در صورت قطع گاز پخت نان در شهرستان سمنان با استفاده از سوخت جایگزین آزمایش شد.

وی تصریح کرد: سامانه سوخت همه نانوایی‌های شهرستان سمنان برای تامین نان در صورت قطع گاز با استفاده از سوخت جایگزین گازوئیل دوگانه سوز شده اند.

همتیان یادآور شد: در شهرستان سمنان، 67 باب نانوایی کار پخت و تامین نان مردم این شهرستان را بر عهده دارند.