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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

90 درصد نانوایی‌های سمنان دوگانه‌سوز شدند

90 درصد نانوایی‌های سمنان دوگانه‌سوز شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سمنان از دوگانه‌سوز شدن سامانه سوخت 90 درصد نانوایی‌های این شهرستان خبر داد.

محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این نانوائی ها برای آمادگی در صورت قطع گاز به استفاده از سوخت دوم مجهز شده اند.

به گفته وی، برای افزایش آمادگی نانوایی‌ها و سنجش این آمادگی در صورت قطع گاز پخت نان در شهرستان سمنان با استفاده از سوخت جایگزین آزمایش شد.

وی تصریح کرد: سامانه سوخت همه نانوایی‌های شهرستان سمنان برای تامین نان در صورت قطع گاز با استفاده از سوخت جایگزین گازوئیل دوگانه سوز شده اند.

همتیان یادآور شد: در شهرستان سمنان، 67 باب نانوایی کار پخت و تامین نان مردم این شهرستان را بر عهده دارند.

کد مطلب 783313

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