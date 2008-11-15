سطح روابط ایران و الجزایر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس‌ جمهور پیش ازترک تهران به مقصد الجزایر در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سفر بنا به دعوت نخست‌ وزیر الجزایر برای پیگیری توافقات سفر رئیس ‌جمهور این کشور به ایران و ارتقای روابط صورت می گیرد.

داوودی به توافقات انجام شده میان دو کشور اشاره کرد و با بیان اینکه در این سفر اجرایی شدن این توافقات پیگیری خواهد شد اظهار داشت: موافقتنامه گمرکی، اجتناب از مالیات مضاعف، تعرفه‌های ترجیحی، بخش راه، بخش کشتیرانی، حمل و نقل هوایی، صادرات ایران خودرو و سایپا و ایجاد زمینه‌های خدمات پس از فروش را از جمله مواردی دانست که در این سفر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: الجزایر یک کشور مهم گازی آفریقا است که 18 درصد گاز اروپا را تامین می‌کند. همچنین این کشور عضو اوپک است و وزیر انرژی آن ریاست سازمان اوپک را بر عهده دارد که به همین خاطر با توجه به حساسیت نفت و گاز در این زمینه ارتباط نزدیکی با الجزایر داشته و خواهیم داشت.

معاون اول رئیس‌ جمهور با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور تصریح کرد:‌ سطح این کمیسیون از وزیران به سطح نخست‌وزیر و معاون اول ارتقا یافته است و شاهد گسترش روابط بیش از پیش دو کشور خواهیم بود.

دکتر پرویز داوودی قرار است در سفر دو روزه خود به الجزایر با عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور، احمد اویحیی نخست وزیر و رؤسای مجالس ملی و سنای این کشور دیدار و گفتگو کند.

مذاکره درباره آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و نیز بررسی راههای افزایش همکاریهای دوجانبه از محورهای مهم این سفر عنوان شده است.