طرح جمع آوری متکدیان در استان کرمان اجرا می شود

اسماعیلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تکدیگری در سطح شهر یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی است که باعث مخدوش شدن چهره شهر های می شود.

وی تصریح کرد: در راستای جمع آوری متکدیان در استان کرمان با همکاری شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی متکدیان در کرمان ساماندهی می شوند هر چند که مردم نیز باید با عدم کمک کردن به متکدیان حرفه ای شرایط وجود انها را در شهر تحت تاثیر قرار دهند.

فرماندار کرمان گفت: شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی از این افراد ظرف یک هفته انجام می شود و تمام این افراد از سطح شهر به خصوص مبادی ورودی جمع آوری خواهند شد.

وی گفت: این افراد بعد از جمع آوری در قالب کارگاه بازآموزی مورد آموزش قرار خواهند گرفت.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: متکدیان باتوجه به شرایط خود به کمیته امداد، سرای سالمندان و مراکز نگهداری کودکان خیابانی در بهزیستی معرفی می شوند.

فرماندار کرمان افزود: افراد غیر بومی نیز پس از شناسایی به استانهای مربوطه اعزام خواهند شد.

