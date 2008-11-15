به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا طی اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از مسافران مسیر آذربایجان اعلام کرد: علت عمده این تاخیرها بهسازی راه آهن و تعویض تراورس برای افزایش سرعت قطارها ، همچنین انجام پروژه انتقال مسیر راه آهن تهران - تبریز به طول 4 کیلومتر در منطقه 17 تهران به زیر زمین بوده که از تاریخ 16 مهرماه سال جاری شروع شده است.

بر همین اساس قطارهای این مسیراز کمربندی و از سمت اسلام شهر تردد می کنند که بالطبع این مسیر در مقایسه با مسیر قبلی طولانی تر بوده و موجب دیر رسیدن قطار می شود؛ لذا مجددا از همه هموطنان که متحمل مشکلات و سختیهای ناشی از این تاخیرها شده اند ، عذرخواهی می شود.

شرکت قطارهای مسافری رجا تصریح کرد: به مسافران این مسیر اطمینان می دهیم با اتمام این اقدامات و رفع مشکلات یاد شده بتوانیم خدمات مطلوب و در خور شان هموطنان در آن منطقه را ارائه کنیم.