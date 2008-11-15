خراسان رضوی آماده مشارکت در بازسازی بخش کشاورزی عراق

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده امروز در دیدار با عبدالحسین کاظم البهادلی وزیر کشاورزی کشورعراق افزود: ظرفیتهای مناسبی از جمله زمین، آب و آفتاب در اراضی میان نجف و کربلا برای کشاورزی وجود دارد و خراسان رضوی آماده است در بازسازی کشاورزی با عراق همکاری کند.

وی صدور ماشین آلات، آموزش، تسطیح اراضی و کنترل آبها را از جمله زمینه های مناسب برای فعالیت خراسان رضوی در عراق عنوان کرد و گفت: خراسان رضوی در موضوع دامپروری نیز ظرفیت های قابل توجهی دارد و می تواند تجربیات و دانش خود را به عراق انتقال دهد.

محمدی زاده آبزی پروری، احیاء نخیلات و شیلات را از دیگر زمینه های ممکن برای فعالیت مشترک میان خراسان رضوی و عراق دانست و افزود: امیدواریم با برقراری پرواز مستقیم میان مشهد و نجف و تشکیل شرکت مشترک میان خراسان رضوی و عراق بستر مناسب برای توسعه روابط فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سفر خود به عراق اظهار داشت: در این سفر علاوه بر افتتاح نمایشگاه فعالیتهای اقتصادی ایران که به همت خراسان رضوی برگزار شده است و آغاز بازسازی گنبد حرم امام موسی کاظم (ع)، در راستای توسعه روابط تجاری بخصوص در زمینه های اشاره شده، مذاکره خواهیم کرد.

وی به فرهنگ و دین مشترک میان مردم ایران و عراق اشاره کرد و گفت: امیدواریم با کمک ایران و همت مردم عراق هرچه زودتر این کشور مسیر پیشرفت و توسعه را طی کند.

در ادامه این دیدار عبدالحسین کاظم البهادلی وزیر کشاورزی عراق ضمن ابراز خرسندی از سطح پیشرفت های خراسان رضوی در زمینه های کشاورزی و دامپروری گفت: خودمان را موظف می دانیم از تجربیات خراسان رضوی استفاده کنیم.

وی از حضور بخش خصوصی خراسان رضوی در بازسازی بخش کشاورزی و دامپروری عراق استقبال کرد و افزود: در زمینه های انتقال تکنولوژی به عراق، آموزش و احیاء نخیلات مذاکراتی انجام داده ایم که امیدواریم هرچه زودتر عملی شود.

وزیر کشاورزی عراق سیستم های آبیاری نوین، تولید میگو و مدیریت منابع آبی را از دیگر زمینه های مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی خراسان رضوی در عراق عنوان کرد و ادامه داد: از ایجاد شرکت مشترک برای حضور خراسان رضوی در این فعالیتها استقبال می کنیم.