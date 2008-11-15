کنسرت گروه کر "نامیرا" در تالار وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرهنری گروه کر "نامیرا" با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که امروز در تالار وحدت برگزارشد گفت : در این اجرا که با ارکستر 80 نفره به همراه 25 خواننده کر از کودکان بالای هفت سال برگزار می شود،12 قطعه داستانک گونه با نام های "اشکهای روان"، "رقص آسمانی پروانه"،"کودکی من"،" من می توانم راه بروم و می توانم حرف بزنم"،"من و باران"،"شکوفه های بهاری ، "رویای شبانه " و "پری دریایی اعماق آب" اجرا می شود.

فرهادهراتی در ادامه به ادبیات به کارگرفته در اجرای گروه کر نامیرا اشاره کرد و گفت : هیچ یک از قطعات این اجرا تکراری نیست و سعی کردیم در بخش کر این کنسرت از ادبیات جدیدی برای اجرای موسیقی کرال استفاده کنیم ؛ در هیچ یک از قطعات ، ازترانه ، شعر و کلام استفاده نشده و مجموعی از این آواها را مورد استفاده قرار داده ایم که امیدواریم چنین شیوه استفاده از آواها در آینده به عنوان یک ژانر مجزا در ادبیات موسیقی کرال به کار گرفته شود.

وی در پایان به حضور گروه موسیقی "نامیرا" در بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت : در ابتدا در بخش رقابتی موسیقی کرال جشنواره شرکت کرده بودیم اما به دلیل زمان اندک 40 دقیقه ای که برای اجرا تعیین شده بود، منصرف شدیم چون حدود 70 دقیقه موسیقی مفید برای اجرا داریم برهمین اساس تصمیم گرفتم دربخش جنبی جشنواره درتالار وحدت اجرای برنامه داشته باشیم.